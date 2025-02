Wegbezuinigde scout baalt van 2 mensen bij Ajax: 'Data alleen zijn niet genoeg'

Hans van der Zee baalt ervan dat hij is wegbezuinigd bij Ajax. Dat zegt de 69-jarige scout uit Amsterdam in gesprek met De Telegraaf. Alex Kroes en Marijn Beuker hebben ervoor gekozen om zijn contract niet te verlengen.

De ervaren scout is niet blij met de huidige ontwikkelingen bij Ajax. “Ajax is toch groot gemaakt door drie echte Amsterdammers: Louis van Gaal, Johan Cruijff en Rinus Michels. Ik was de enige geboren en getogen Amsterdammer in de profscouting.”

“Alex Kroes is een clubjongen, maar ik heb nog nooit zoveel Ajax-DNA uit de club zien verdwijnen als onder zijn leiding”, aldus Van der Zee, die naar eigen zeggen achttien mooie jaren heeft gehad bij Ajax.

Zijn afscheid zit Van der Zee niet lekker. “Ik was wel verbaasd toen ik hoorde dat de onervaren Kroes en Beuker mijn contract niet wilden verlengen.”

“Geloof me: een goede scout is nooit te duur en verdient zichzelf dubbel en dwars terug. Bezuinigingen mogen bij Ajax nooit ten koste gaan van kwaliteit”, stelt Van der Zee, die meer fan was van de aanpak van Marc Overmars.

“Hij luisterde naar de scouts en wist precies op wie hij kon vertrouwen. Ajax heeft een duur scoutingsapparaat met enkele prima scouts, maar ik zie nu geen verrassende aankopen a la Nicolás Tagliafico of Arek Milik”, besluit Van der Zee.

Voor zijn tijd in Amsterdam werkte Van der Zee zestien jaar als scout bij PSV. Hij maakte zich in de afgelopen jaren onder meer hard voor de komst van Antony.