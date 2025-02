Weergaloze Ousmane Dembélé bezorgt Marco Bizot en Stade Brest uitermate pijnlijke avond

Paris Saint-Germain staat met anderhalf been in de achtste finales van de Champions League. In de heenwedstrijd in de tussenronde walste het elftal van Luis Enrique over Stade Brest heen: 0-3. Ousmane Dembélé zette zijn uitstekende vorm in 2025 door en pakte met twee doelpunten de hoofdrol.

Brest was het eerst dicht bij een doelpunt, doordat Gianluigi Donnarumma de bal zomaar in het gezicht van Ludovic Ajorque schoot. Het liep met een sisser af voor de Parijzenaren, die vlak daarna een strafschop kregen. Dembélé schoot de bal tegen de uitgestoken arm van Pierre Lees-Melou aan, Vitinha bleef foutloos vanaf elf meter: 0-1.

Na de openingstreffer waren de grootste kansen eigenlijk voor Brest. Abdallah Simah kopte op de paal uit een hoekschop, even later was het Achraf Hakimi die bijna zijn eigen doelman passeerde. De rechtsback schoot zomaar op de paal en kwam met de schrik vrij. Tussendoor werd Bradley Barcola aan de andere kant nog gevaarlijk.

Vlak voor rust sloeg PSG toch nog een keer toe. Dembélé dreef de bal op in het strafschopgebied en vond zeer gemakkelijk de korte hoek. Marco Bizot was opnieuw kansloos. Zo gingen de bezoekers de kleedkamer in met een comfortabele voorsprong.

Brest ving de tweede helft aan met de beste bedoelingen, maar liep al snel tegen de volgende teleurstelling aan. Eerst werd een doelpunt van Desire Doué nog afgekeurd vanwege buitenspel, daarna was het Dembélé die na een fraaie combinatie toch voor de 0-3 tekende.

Dat betekende alweer het vijftiende doelpunt van dit kalenderjaar voor Dembélé in alle competities. Daarvoor hadden Dembélé en Barcola nog twee grote kansen om zeep geholpen om de score verder op te laten lopen. In de slotfase deed Brest wat het kon, maar echt gevaarlijk werd het niet.

Zo lijkt PSG, met de return van volgende week in eigen huis nog voor de boeg, al zo goed als zeker van de volgende ronde in de Champions League. Daarin treft het Liverpool of FC Barcelona.