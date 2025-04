Wat als Francesco Farioli bij Ajax blijft? 'Hij is geboren voor de Champions League'

Aad de Mos is kritisch op het Nederlandse analistengilde, zo zegt hij in de podcast Twee Viertje. De analist vindt het belachelijk hoe analisten in Nederland omgaan met Ajax-trainer Francesco Farioli.

“In de media roepen mensen dat het nergens op lijkt en dat het geen Ajax-DNA is. Die mensen snappen er helemaal niks van”, begint De Mos zijn betoog. “Zij hebben geen idee hoe het is om met een ploeg die van zo’n achterstand komt te moeten werken.”

“Ajax liep achter op tactisch, technisch en conditioneel vlak, dat is zo moeilijk. Als je dan ook nog resultaat haalt met zo’n elftal, dan ben je gewoon geniaal”, aldus de voormalig trainer van onder meer Ajax en PSV.

“Hoe hij dit met zijn staf voor elkaar heeft gekregen… Zijn spelers willen alles voor het team doen. Farioli heeft van Ajax een vechtmachine gemaakt”, gaat De Mos vervolgens verder.

De analist verwacht dat Farioli bezig is aan zijn laatste maanden in Amsterdam. De Italiaan heeft een afkoopsom van vijf miljoen euro in zijn contract staan en volgens De Telegraaf zit Aston Villa op het vinkentouw.

“Ik denk dat hij vertrekt. En als hij dat doet, dan zou ik als ik hem was tegen de Nederlandse media zeggen: ‘Jongens, ik ga naar het buitenland. Zoeken jullie het maar uit.’”

Als Farioli bij Ajax blijft, dan is de kans groot dat hij met de club in de Champions League gaat spelen. Volgens De Mos is Farioli de juiste man voor die competitie. “Hij is sterk tegen grote tegenstanders. Juist dan kan hij verrassen. Hij is geboren voor de Champions League.”