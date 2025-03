Was de rode kaart voor Jorrel Hato tijdens Nederland - Spanje terecht? De verdediger oordeelt zelf

Jorrel Hato heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de wedstrijd tussen Nederland en Spanje (2-2). Dat zegt de negentienjarige verdediger van Ajax in gesprek met verslaggever Jelle Kusters van Voetbalzone.

Het ging donderdagavond in de negende minuut helemaal mis met Hato, die een bal slecht aannam en hem daarna simpel verspeelde aan Lamine Yamal. De fout werd genadeloos afgestraft door Nico Williams, die van dichtbij kon binnenschieten: 0-1.

Ook in de slotfase nam Hato een negatieve rol op zich. De linksback belandde in een poging de bal te veroveren met zijn voet op de enkel van Robin Le Normand en kreeg een rode kaart. Bondscoach Ronald Koeman greep direct in en bracht met Matthijs de Ligt in plaats van Memphis Depay een extra verdediger.

Het kon niet voorkomen dat Spanje in blessuretijd op gelijke hoogte kwam. Een hard schot van Williams werd door doelman Bart Verbruggen voor de voeten gekaatst bij Mikel Merino, die simpel binnentikte: 2-2.

“Na die tegengoal wist ik mezelf te herpakken, maar uiteindelijk gaat het om die twee momenten. Daar baal ik wel gewoon van”, aldus Hato. De Rotterdammer speelde donderdag zijn eerste interland in De Kuip.

Zesvoudig international Hato wil niet afgeven op scheidsrechter Glenn Nyberg na zijn rode kaart. “In mijn ogen was dit wel terecht, maar ik heb het nog niet teruggezien.”

“Op het moment dat ik dribbelde kreeg ik een klein duwtje. Ik wilde mezelf herstellen, want de bal was ver voor mij uit. Ik denk dat ik hem best wel hard raakte en dacht op het veld gelijk al dat het een rode kaart zou zijn”, aldus Hato.