Walging om provocatie van Noa Lang richting Feyenoord-publiek: 'Dit is heel stom!'

Noa Lang was zondagmiddag belangrijk in De Kuip tijdens de kraker tussen Feyenoord en PSV. De aanvaller van de Eindhovenaren maakte in de 74ste minuut de 2-2 en liet zich daarna nadrukkelijk gelden richting het thuispubliek.

Lang werd de hele wedstrijd al uitgefloten door de Feyenoord-aanhang en reageerde na zijn doelpunt met een opvallend gebaar. Nadat hij vanaf de linkerflank naar binnen was gekapt en in de korte hoek raak schoot – waarbij doelman Timon Wellenreuther er niet goed uitzag – wees hij eerst naar de naam op de achterkant van zijn shirt, sprong op de boarding en stond met beide armen wijd richting het publiek.

Die provocatie schoot in het verkeerde keelgat bij de Feyenoord-fans, die bekers bier naar hem gooiden. Lang bleef even staan voordat hij weer het veld op stapte. De treffer van Lang bracht PSV langszij in een enerverend duel, waarin Feyenoord eerder op 2-0 was gekomen.

Commentator Leo Oldenburger van ESPN had geen goed woord over voor de actie van Lang. "Dit is heel erg stom. Dit is echt heel erg stom!"

"Vier het doelpunt met je ploeggenoten. Natuurlijk, je wordt de hele wedstrijd uitgefloten, dat weet je.... Het is maar goed dat er netten hangen."