Waarom Memphis Depay een sterk slotoffensief nodig heeft om eerherstel te realiseren

Routinier Memphis is inmiddels gestrand in Brazilië en de verkapte popster lijkt het niet alleen enorm naar zijn zin te hebben, hij doet het vanuit sportief oogpunt ook nog eens heel aardig.

Het begrip ‘bewogen’ is voor de loopbaan van de Oranje-international geen misplaatste en zijn interessante avontuur is nog niet voorbij.

Wel is het ondertussen op zijn plaats om kritisch te zijn, want met de kwaliteiten van Memphis is 31 jaar een jonge leeftijd om actief te zijn op het bedenkelijke niveau van de Braziliaanse competitie.

Denk daarbij aan het afgelopen EK en dan is het plotseling logisch dat de 98-voudig international in de ogen van veel Nederlandse voetbalfans in status en glamour heeft moeten inleveren.

Imago

Supertalent in Eindhoven

Tegenover de huidige teleurstelling dat Memphis niet meer in een topcompetitie actief is, staat onder andere wel een prachtige carrièrestart in het Philips Stadion.

Memphis debuteerde op piepjonge leeftijd bij PSV en realiseerde in 124 officiële wedstrijden (50 doelpunten en 27 assists) naast imposante statistieken ook verscheidene individuele hoogtepunten.

Daarnaast etaleerde Memphis als tiener een zelfvertrouwen dat niet paste bij iemand van zijn leeftijd en zijn speelstijl was logischerwijs populair bij (jonge) voetbalfans.

Memphis speelde als rechtspoot vanaf links en kon zijn schot slim uitstellen. Daarnaast had hij een goede heuptrap, die deed denken aan spelers als Cristiano Ronaldo en Thierry Henry.

De Moordrechter etaleerde een goede set aan skills en passeerbewegingen en kon zich door zijn traptechniek ook belangrijk maken tijdens dode spelmomenten.

Imago

Grote kwaliteiten leveren grote clubs op

De skillset van Memphis bleef niet alleen populair binnen onze landsgrenzen, want grote clubs meldden zich al snel in Eindhoven. In 2015 vertrok hij na een indrukwekkende Eredivisie-periode naar Manchester United.

Na the Red Devils hebben in de vorm van Olympique Lyon, FC Barcelona en Atlético Madrid nog andere traditionele toppers gevolgd. In Frankrijk heeft Memphis het uitstekend gedaan, maar achteraf kan de conclusie worden getrokken dat hij nooit met vlag en wimpel is geslaagd in de absolute top.

Wel is het verklaarbaar dat de clubs op een bepaald moment gebruik wilden maken van de diensten van Memphis en dat zijn cv daarom indrukwekkend is.

De combinatie van zijn atletische vermogen en technische bagage is nou eenmaal zeer lastig te vinden. Daarbij is het zo dat Memphis een speler is die naast de nodige critici ook veel fans met zich meebrengt. Ook dit is een interessant gegeven voor absolute topclubs.

Imago

Memphis als international

De supporters van Oranje zullen meer hebben verwacht van Memphis tijdens cruciale interlands. Hij beleefde een droomdebuut en een mooi WK in Brazilië en is na Robin van Persie zelfs topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.

Toch blijft er een zure nasmaak over wanneer er een blik wordt geworpen op de sportieve bijdrage van Memphis tijdens eindtoernooien. Op een paar mooie flitsen en kwalitatief indrukwekkende momenten na heeft hij het Nederlands elftal nooit echt bij de hand kunnen nemen.

De verwachting hoeft nu niet direct te zijn dat Memphis het WK 2014 van Arjen Robben kan weerspiegelen, maar toernooien zoals Cody Gakpo recent heeft neergezet waren toch zeker wel mogelijk.

De statistieken liegen er niet om en momenteel lijkt bondscoach Ronald Koeman nog steeds veel vertrouwen te hebben in de voetballende diensten van Memphis. Echter zou een sterk toernooi of iconisch moment zijn status als international goed doen. Je kunt zelfs stellen dat dit nodig is.

Imago

Prioriteit van investering

Memphis is ontegenzeggelijk iemand die veel in zichzelf investeert en de bewijsdrang van de aanvaller is eenvoudig zichtbaar. Hoewel investeren in jezelf enorm waardevol kan zijn, valt daartegenover te suggereren dat Memphis de prioriteiten niet altijd volledig naar het voetbal laat gaan.

Er brak bijvoorbeeld een periode aan in de carrière van Memphis waarin de aanvaller plotseling een stuk gespierder werd. Dit betekende niet alleen een indrukwekkender uiterlijk, maar ook een zwaarder lichaam.

Gezien de speelstijl van Memphis kun je de vraag stellen of dit de ideale situatie is. Hij is een speler die zijn waarde vooral heeft door middel van de momenten met de bal aan de voet. Wendbaarheid en acceleratie is dan gewenst, dus een paar kilo lichter zijn zou Memphis hierin zeker niet tegenwerken.

Natuurlijk heeft een hoge spiermassa zijn voordelen en vooral in duels met de moderne, fysiek sterke verdedigers. Maar ook met iets minder spiermassa is Memphis sterk gebouwd, terwijl zijn voetballende kwaliteiten dan nóg beter tot uiting zouden kunnen komen.

Daarnaast bestaan er twijfels over de muziekcarrière van Memphis. Voetballers hebben relatief veel vrije tijd en mogen dat invullen hoe ze willen, maar er zijn ook spelers die deze vrije tijd volledig investeren in het voetbal. Je kunt ook hierbij de vraag stellen of er sprake is van onbenutte potentie.

Imago

Chapter Timão

Haast typerend voor het verloop van de carrière van Memphis, koos de ervaren international in 2024 voor een opvallende overstap naar Corinthians. De Braziliaanse topclub is in het verleden succesvol geweest, maar liep ondertussen het gevaar om te degraderen en de club zou ook met torenhoge schulden zitten.

In ieder geval zou Memphis een heldenrol moeten vervullen en Corinthians uit de degradatiezone moeten helpen. Dat hij ondertussen rugnummer 10 heeft afgedwongen, bevestigt dat hij inderdaad geschikt is om de rol van dragende vedette op zich te nemen.

Een andere toevoeging van Memphis is dat hij als voetballer ook een merk op zich is. De aanvaller heeft een romantisch verleden met andere beroemdheden, is modieus gekleed, heeft zoals eerder benoemd een aantrekkelijke speelstijl en de fans van Corinthians dragen maar al te graag een replica van zijn hoofdband.

Deze kenmerken kunnen in Nederland zorgen voor wat gefronste wenkbrauwen, maar voor een club die in Europa gering besproken wordt is het goed voor de naamsbekendheid.

Imago

De statistieken van Memphis in Brazilië zijn fraai en bij enkele goals en assists is de extra klasse wederom duidelijk zichtbaar. Uiteraard kan worden gesteld dat dit ook wel mag worden verwacht, maar ondanks die verwachting laat de rechtspoot zien dat de tank nog niet helemaal leeg is.

Het bezoek van Koeman aan Memphis, waarbij toch een grote afstand overbrugd moet worden, bevestigt het nog steeds bestaande vertrouwen in de toegevoegde waarde van de spits. De bondscoach heeft daarbij ook aangegeven dat Memphis fitter is dan tijdens het EK, wat getuigt dat de aanvaller ook in São Paulo nog steeds goed voor zichzelf zorgt.

Hoe je het ook wendt of keert, Memphis blijft een grote naam voor het Nederlandse voetbal. Het vertrouwen, gezien de definitieve selectie van het Nederlands Elftal, komt niet alleen vanuit de Zuid-Amerikaanse hoek.

Wel is het cruciaal voor Memphis om zijn interlandcarrière sterk af te sluiten. Het voetbal kan snel gaan, in positieve en negatieve zin. Momenteel valt Memphis daarin meer in de negatieve categorie, en als hij dat wilt herstellen bij zijn Nederlandse fans, dan zal hij dat voetballend moeten afdwingen.

