Waarom Chelsea 20 miljoen betaalt voor dit wonderkind uit Zuid-Amerika

Vrijdag, 22 september 2023 om 19:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:02

Voetbalzone licht in de serie NXGN geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de pas zestienjarige Kendry Páez. Chelsea legde circa 20 miljoen euro neer voor dit toptalent uit Ecuador, die zich na zijn achttiende verjaardag in 2025 in West-Londen meldt. Wie is nou eigenlijk deze jonge groeibriljant, en waarom wilde Chelsea koste wat kost de concurrentiestrijd met andere Europese topclubs om Páez winnen?

De belangrijkste Zuid-Amerikaanse exportproducten op voetbalgebied komen doorgaans uit Brazilië en Argentinië, maar een vroegrijp talent uit Ecuador wil die beeldvorming maar al te graag veranderen. De zeer getalenteerde Páez was al heel snel uitgeleerd in de Onder 17 en Onder 19 van Independiente del Valle, om vervolgens als vijftienjarige te debuteren in de hoofdmacht van de club uit de Ecuadoriaanse Serie A. De scouts van de nodige Europese topclubs kregen het wonderkind uit Zuid-Amerika al snel in de gaten en het was dus Chelsea dat aan het langste eind trok. Páez, van 4 mei 2007, krijgt ruim de tijd om ervaring op te doen in zijn thuisland, waarna als alles goed verloopt in 2025 de verhuizing richting Engeland volgt.

Lange weg naar de top

Páez, geboren in Guayaquil, de op een na grootste stad van Ecuador, werd op op elfjarige leeftijd opgenomen in de befaamde jeugdopleiding van Independiente del Valle. De aanvallende middenvelder verliet huis en haard om 260 kilometer verderop, in Sangolqui nabij hoofdstad Quito, aan zijn grote voetbalavontuur te beginnen. Voor de grote stap richting het noorden speelde Páez onder meer voor Barcelona SC, een van de grote rivalen van Independiente del Valle en de meest succesvolle club van Ecuador. Zijn bereidheid om zijn geboorteplaats op zo'n jonge leeftijd te verlaten weerspiegelt de onverschrokkenheid die hij op het veld laat zien. Dit is een speler die vastbesloten is om te slagen als profvoetballer, wat er ook voor nodig is.

Kendry Paez made his Ecuador debut against Uruguay becoming the second-youngest South American (16 years, 4 months, 8 days) to do so behind only Diego Maradona (16 years, 3 months, 28 days).???? pic.twitter.com/iVkcq7vNSv — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 12, 2023

De grote doorbraak

De naam Páez ligt al een tijdje op de lippen van mensen in zijn thuisland. Het is wellicht een indicatie van de enorme verwachtingen die op zijn schouders rusten in een land dat niet bekend staat om het voortbrengen van talenten van wereldklasse. Het was echter tijdens opeenvolgende jeugdtoernooien in de zomer van 2022 dat Páez zichzelf voorstelde aan de wereld, inclusief een deel van de top in Europa. Independiente veroverde in juni 2022 op eigen veld de Copa Milo en Páez was de grote ster. Met scouts van onder meer Barcelona, ??Real Madrid, Manchester City, Manchester United en Borussia Dortmund op de tribune trof hij in de finale tegen het Colombiaanse Atlético Nacional tweemaal doel. Het waren twee prachtige én rake pogingen vanaf de rand van de zestien.

Páez werd een maand later uitgeroepen tot Speler van het Toernooi tijdens de Next Generation Trophy 2022 in Salzburg. Independiente Onder 15 versloeg onder meer Internazionale en RB Leipzig, om uiteindelijk pas in de finale te stranden. De meest veelzeggende bijdrage van Páez was een gedurfde lob tegen Leipzig vanuit de middencirkel. De bal stuiterde niet één keer voordat hij in het net verdween. Mede hierdoor kwam de loopbaan van de piepjonge spelmaker in een stroomversnelling terecht. Páez werd begin 2023 opgenomen in de A-selectie van Independiente, vlak voordat het nieuwe seizoen begon. De interesse van onder meer Manchester United en Borussia Dortmund begon toen al serieuze vormen aan te nemen.

Het toptalent luisterde zijn debuut voor Independiente op met een fraaie volley die over de doelman van Mushuc Runa in het doel verdween. De toen pas vijftienjarige Páez was in een klap de jongste debutant en doelpuntenmaker ooit in de Serie A van Ecuador. De 1.75 meter lange Zuid-Amerikaan was enkele maanden later tevens de jongste speler, hij was net zestien geworden, op het WK Onder 20 in Argentinië. Páez maakte indruk in het shirt van Ecuador, dat in de achtste finale strandde tegen Zuid-Korea (2-3 nederlaag). Het grote talent uit Guayaquil was in het voorjaar ook al de grote smaakmaker op het kampioenschap van Zuid-Amerika voor Onder 17-elftallen. Páez tekende in eigen land voor twee goals en maar liefst zes assists in acht optredens. Ecuador veroverde hierdoor de tweede plek achter winnaar Brazilië. Hij is inmiddels ook A-international, want medio september deed Páez 70 minuten mee in het met 2-1 gewonnen WK-kwalificatieduel met Uruguay.

Belangrijkste wapens

Páez beschikt over alle eigenschappen die bij een moderne aanvallende middenvelder horen: zijn dribbels zijn soms oogverblindend en zijn uitstekende inzicht leent zich uitstekend voor nauwkeurig passes. Met zijn fluwelen balbehandeling glijdt de middenvelder als het ware langs tegenstanders en bij standaardsituaties kan hij echt toveren met zijn linkervoet. Daarnaast is zijn lengte van 1.75 meter een aanzienlijk voordeel. En aangezien Páez nog maar zestien is, is er nog voldoende ruimte om te groeien. Zijn slanke postuur maakt hem op jeugdniveau tot een geduchte tegenstander, daar hij langer is dan de meeste jonge spelers om hem heen. Wat dat betreft kan de groeibriljant uit Ecuador echt domineren op fysiek gebied.

De zo bewonderde Páez beschikt daarnaast over de winnaarsmentaliteit die het verschil kan maken tussen succes en falen. Zeker als een jonge speler net is doorgebroken op het hoogste niveau. Dat komt duidelijk tot uiting in zijn vermogen en bereidheid om het op te nemen tegen spelers die enkele jaren ouder zijn. In sommige gevallen stuurt hij oudere spelers zelfs aan op het veld. Die leiderschapskwaliteiten zijn Independiente-trainer Martín Anselmi ook al opgevallen: "Kendry is iemand die durft", klonk het eerder dit jaar in gesprek met Olé. "Hij is pas vijftien (inmiddels zestien, red.), maar echt voor niemand bang. Dat gevoel heb ik nog niet eerder bij zo'n jonge speler gehad. Hij laat het constant zien en daagt je als trainer echt uit."

Anselmi was in een eerder interview ook al lovend over de brutale en bovenmatig getalenteerde Páez. "Het is eigenlijk niet normaal dat een vijftienjarige jongen uit de Serie A in zo'n korte tijd het respect van de voetbalwereld heeft verdiend. Hij rent, maakt zijn fouten goed, leest het spelletje als geen ander en is bovendien erg intelligent. En Kendry luistert altijd als wij hem als technische staf opdrachten meegeven. Hij voert de dingen die op de trainingen voorbijkomen perfect uit tijdens de wedstrijd. Kendry weet wat er op dit niveau gevraagd wordt en is daarnaast ook nog eens iemand die met beide benen op de grond blijft staan en niet gaat zweven", was de Argentijnse coach bijzonder complimenteus richting zijn pupil.

Martín Anselmi (links) heeft hoge verwachtingen van Kendry Páez.

Verbeterpunten

Hoewel de mentaliteit van Páez duidelijk als belangrijk wapen wordt gezien, zijn sommige facetten daarvan ook aan twijfel onderhevig. Net als sommige van de beste spelers ter wereld heeft de tiener soms moeite met zijn temperament. Dat uit zich in tirades richting ploeggenoten als ze fouten maken, al lijkt Páez inmiddels een stuk milder te zijn geworden. Zijn driftbuiten kunnen echter een issue worden in de toekomst. De jongeling ontving een gele kaart tijdens zijn debuut voor Independiente en een directe rode kaart tegen Chili op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voor Onder 17-teams, voor een trappende beweging richting een tegenstander. Hoewel het absoluut geen keiharde overtreding was, had Páez als aanvoerder beter moeten weten. Er is soms ook kritiek op het feit dat hij te vaak balverlies lijdt op eigen helft en dan geen moeite doet om de bal te veroveren.

De nieuwe Jamal Musiala?

Páez bestudeerde als jonge jongen de manier van dribbelen van landgenoot en voormalig Independiente-vleugelaanvaller Gonzalo Plata en Lionel Messi. De door Chelsea aangetrokken middenvelder probeerde zelfs de 'baldraagtechniek' van Plata te imiteren. Als echter zijn positie, lengte, dribbelvermogen en visie nader worden bekeken, zijn Jamal Musiala van Bayern München en, in mindere mate, Dominik Szoboszlai van Liverpool misschien wel de spelers die het meeste op Páez lijken. Beide spelers zijn bedreven 'baldragers', ondanks het feit dat ze niet dat lage zwaartepunt hebben van echte dribbelaars. Musiala en Szoboszlai koppelen voornoemde kwaliteit aan het maken van doelpunten. Met name eerstgenoemde kent zelden angst en durft de strijd met meerdere verdedigers aan. Aan Páez om ook dat topniveau te bereiken in de komende jaren.

Wat nu voor Páez?

Chelsea heeft nog bijna twee jaar om zich voor te bereiden op de komst van Páez. Ondertussen zal zijn ontwikkeling op de voet worden gevolgd vanuit West-Londen. De kans is groot dat hij als volwaardig international van Ecuador aan zijn avontuur in de Premier League begint. Een jaar later, in 2026, volgt wellicht zijn debuut op een WK namens La Tri. Anselmi geniet van de stormachtige ontwikkeling van zijn protégé, maar gaf enkele maanden geleden ook een welgemeend advies. "Geniet ervan, want op een dag ben je achttien en laat je dit allemaal achter je. Het gaat misschien allemaal aan je voorbij, zonder dat je het bewust hebt meegemaakt. Je hebt een grote toekomst voor je, maar blijf wel met beide benen op de grond staan alsjeblieft."