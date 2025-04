Waanzinnig cijfer voor Arsenal-uitblinker Declan Rice spreekt Wesley Sneijder volledig tegen

Declan Rice speelde woensdagavond de perfecte wedstrijd namens Arsenal tegen Real Madrid (3-0 winst), zo oordeelt rapporteur Sean Walsh, die werkzaam is voor GOAL. De 26-jarige Engelsman krijgt een 10 voor zijn optreden.

“Wauw. Dit is niet zomaar een prestatie die dit tweeluik al beslist heeft, maar een prestatie waar nog jaren over gesproken gaat worden”, begint Walsh.

Volgens de journalist heeft Rice zichzelf op de kaart gezet. “Dit is dé manier om te laten zien dat je een vrijetrappenspecialist bent. Door er voor het oog van Roberto Carlos op deze manier twee in te schieten.”

In Engeland is men lyrisch over Rice. “Wie had gedacht dat Declan Rice een vrije trap kon draaien zoals Beckham? En dat op het grootste podium. En niet één keer”, jubelt The Guardian.

The Times spreekt van een onvergetelijke avond. “Soms heeft een speler gewoon de avond van zijn leven. In 338 wedstrijden voor West Ham United en Arsenal had Rice nog nooit een vrije trap binnengeschoten, en nu schoot hij er twee in vanuit moeilijke hoeken met twee penseelstreken van pure magie.”

Waar de Evening Standard het tweede doelpunt van Rice ‘de personificatie van perfectie’ noemt, velde Wesley Sneijder als analist bij Ziggo Sport een heel ander oordeel. Op social media gaan zijn opvallende uitspraken viraal.

Sneijder noemde de 3-0 van Mikel Merino ‘by far’ het mooiste moment van de avond. Daarnaast plaatste hij kanttekeningen bij de vrije trappen van Rice.

De Nederlander was onder meer kritisch op doelman Thibaut Courtois. “Het is van grote afstand. Courtois zie je een stap naar rechts maken, waardoor hij kansloos is in zijn eigen hoek. Dit komt door de onzekerheid van het eerste doelpunt.”