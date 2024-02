VZ Weekend Quiz: Wie is de jongste Ajax-debutant ooit?

Voetbalzone presenteert elk weekend de VZ Weekend Quiz. Ben jij een échte voetbalkenner? We gaan erachter komen! Dit is de kans om je kennis van 's werelds meest geliefde sport te testen en te bewijzen dat jij de ware voetbalexpert bent. Doe mee, test je kennis en daag je vrienden uit om te zien wie de ultieme quizkampioen wordt.

De VZ Weekend Quiz is (nog) niet helemaal te spelen op de Android App. Via de mobiele website is hij wel toegankelijk. We proberen dit zo spoedig mogelijk ook via deze weg aan te bieden.

1. Luciano Rodriguez lijkt toch niet naar Feyenoord te komen. Voor welke club speelde, andere Uruguayaan, Luis Suaréz voordat hij naar Ajax kwam? Kies het juiste antwoord. Nacional

Boca Juniors

FC Groningen

SC Heerenveen 2. Bij welke clubs heeft Sébastien Haller NOOIT gespeeld? Er zijn twee antwoorden goed. Eintracht Frankfurt

Newcastle United

Auxerre

West Ham United

Le Havre 3. Wie is de jongste debutant ooit bij Ajax? Kies het juiste antwoord. Jorrel Hato

Ryan Gravenberch

Clarence Seedorf

Devyne Rensch 4. Zet de volgende spelers op volgorde op basis van meeste interlands voor het Nederlands elftal. Begin met de speler met de meeste interlands. Frank de Boer

Daley Blind

Robin van Persie

Arjen Robben 5. Uit welk land komen de meeste ploegen in de knock-outfase van de Europese eindtoernooien (CL, EL en ECL)? Kies het juiste antwoord. Duitsland

Italië

Engeland

Spanje 6. Zet de volgende clubs op volgorde op basis van gewonnen kampioenschappen in de Bundesliga. Begin met de club die het vaakst kampioen is geworden. FC Bayern München

Borussia Dortmund

Werder Bremen

Hamburger SV 7. Wie haalde de discutabele bal van de lijn bij SC Heerenveen-Ajax? Kies het juiste antwoord. Pawel Bochniewicz

Syb van Ottele

Mats Köhlert

Nathan Tjoe-a-On 8. Tegen welke club speelde PSV toen zij voor het laatst de knook-outfase van de Champions League haalde? Kies het juiste antwoord. Vfl Wolfsburg

Atlético Madrid

Tottenham Hotspur

Valencia CF 9. Welke drie clubs vormen de top 3 van de eeuwigePremier League-ranglijst? Er zijn drie antwoorden goed Manchester United

Chelsea

Arsenal

Liverpool

Tottenham Hotspur

Manchester City 10. Welke club werd buiten FC Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid voor het laatst kampioen in de LaLiga Kies het juiste antwoord. Deportivo La Coruña

Sevilla

Athletic Club

Valencia CF

