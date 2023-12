VZ Weekend Quiz: Welke clubs zijn vooralsnog foutloos in de Champions League?

Voetbalzone presenteert elk weekend de VZ Weekend Quiz. Ben jij een échte voetbalkenner? We gaan erachter komen! Dit is de kans om je kennis van 's werelds meest geliefde sport te testen en te bewijzen dat jij de ware voetbalexpert bent. Doe mee, test je kennis en daag je vrienden uit om te zien wie de ultieme quizkampioen wordt.

De VZ Weekend Quiz is (nog) niet helemaal te spelen op de Android App. Via de mobiele website is hij wel toegankelijk. We proberen dit zo spoedig mogelijk ook via deze weg aan te bieden.

1. PSV stroomt door naar de achtste finales van de Champions League. Welk van deze ploegen zouden ze daar kunnen tegenkomen? <p>Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. </p> FC Barcelona

Paris Saint-Germain

Napoli

Real Sociedad 2. AZ werd donderdag uitgeschakeld in Europa door Legia Warschau. Wie ontving een rode kaart tijdens die wedstrijd? <p>Kies het juiste antwoord. </p> Riechedly Bazoer

Jordy Clasie

Bruno Martins Indi

Dani de Wit 3. Welke club zoeken we hier? <p>Kijk goed en tik op de afbeelding om naar de antwoordmogelijkheden te gaan. </p> {"description":"","height":100,"id":0,"imageHeight":0,"imageWidth":0,"name":"rect_0","rotation":0,"scaleX":7.375708270071906,"scaleY":7.3757082700719065,"score":1,"shape":"rect","width":100,"x":330.53683004373886,"y":325.536830043739,"__type":"HotspotItem","offsetX":50,"offsetY":50} 3. Welke club zoeken we hier? <p>Kies het juiste antwoord. </p> Bayer Leverkusen

Bayern München

Borussia Dortmund

RB Leipzig 4. Dit weekend staat Liverpool - Manchester United op het programma. Wat was de uitslag vorig seizoen op Anfield? <p>Kies het juiste antwoord.</p> 7-0

3-1

1-1

5-2 5. Jorrel Hato werd donderdag de jongste aanvoerder ooit voor Ajax in Europa. Zet deze voormalig spelers van Ajax op volgorde van leeftijd toen zij voor het eerst de aanvoerdersband droegen in Europees verband. <p>Begin bij de jongste speler. </p> Matthijs de Ligt

Rafael van der Vaart

John Heitinga

Marco van Basten 6. De groepsfase in de Champions League zit erop. Welke club(s) behaalde(n) de maximale score van 18 punten? <p>Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. </p> Real Madrid

Manchester City

Bayern München

FC Barcelona 7. Welke club zoeken we hier? <p>Kijk goed en tik op de afbeelding om naar de antwoordmogelijkheden te gaan.</p> {"description":"","height":100,"id":0,"imageHeight":0,"imageWidth":0,"name":"rect_0","rotation":0,"scaleX":7.237699343710046,"scaleY":7.237699343710046,"score":1,"shape":"rect","width":100,"x":327.3603658729222,"y":322.3603658729221,"__type":"HotspotItem","offsetX":50,"offsetY":50} 7. Welke club zoeken we hier? <p>Kies het juiste antwoord. </p> Atlético Madrid

Benfica

FC Barcelona

AC Milan 8. Hoeveel assists hebben Joey Veerman en Johan Bakayoko samen al gegeven in de Eredivisie? <p>Kies het juiste antwoord. </p> 7

10

13

17 9. In januari beginnen de Azië Cup en de Afrika Cup weer. Welke spelers zal Feyenoord vermoedelijk kwijtraken in die periode? <p>Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn. </p> Alireza Jahanbakhsh

Ayase Ueda

Ramiz Zerrouki

Yankuba Minteh 10. Zet de landen op volgorde van hoeveel clubs er nog actief zijn in Europa (Champions League, Europa League en Conference League). <p>Begin bij het land met de meeste actieve clubs. </p> Italië

Engeland

Portugal

Nederland

