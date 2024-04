VZ Weekend Quiz: Vanuit welke club maakte Diant Ramaj de overstap naar Ajax?

Voetbalzone presenteert elk weekend de VZ Weekend Quiz. Ben jij een échte voetbalkenner? We gaan erachter komen! Dit is de kans om je kennis van 's werelds meest geliefde sport te testen en te bewijzen dat jij de ware voetbalexpert bent. Doe mee, test je kennis en daag je vrienden uit om te zien wie de ultieme quizkampioen wordt.

De VZ Weekend Quiz is (nog) niet helemaal te spelen op de Android App. Via de mobiele website is hij wel toegankelijk. We proberen dit zo spoedig mogelijk ook via deze weg aan te bieden.

Zin in meer quizvragen? Onze aflevering van VersuZ zit er vol mee!

1. Welke club heeft het vaakst de FA Cup gewonnen? <p>Kies het juiste antwoord. </p> Liverpool

Manchester City

Manchester United

Arsenal 2. Welk van deze clubs hebben een Treble gewonnen? <p>Er zijn meerdere antwoorden goed.</p> Liverpool

Manchester United

AC Milan

Bayern München 3. Bij welke club speelde Marten de Roon nooit? <p>Kies het juiste antwoord.</p> FC Utrecht

sc Heerenveen

Sparta Rotterdam

Middlesbrough 4. Zet de volgende steden op volgorde van meeste clubs op het hoogste niveau in hun land. <p>Begin met de stad met de meeste clubs.</p> Londen

Rotterdam

Milaan

Parijs 5. Welke prijs heeft Erik ten Hag als trainer nooit gewonnen? <p>Kies het juiste antwoord. </p> Kampioen Eerste Divisie

Johan Cruijff Schaal

Kampioen Eredivisie

KNVB Beker 6. Zet de volgende keepers op volgorde op basis van marktwaarde. <p>Begin met de keeper met de hoogste marktwaarde.</p> Gianluigi Donnarumma

Alisson Becker

Jan Oblak

Emiliano Martínez 7. Welke speler is recordinternational van Duitsland? <p>Kies het juiste antwoord.</p> Philipp Lahm

Lothar Matthäus

Manuel Neuer

Miroslav Klose 8.Van welke club kwam Diant Ramaj over naar Ajax? <p>Kies het juiste antwoord. </p> FC Heidenheim

Eintracht Frankfurt

VfB Stuttgart

SC Freiburg 9. Welke speler heeft de hoogste cumulatieve transfersom opgeleverd? <p>Een cumulatieve transfersom wil zeggen alle transfersommen die voor een speler zijn betaald in zijn carrière bij elkaar opgeteld. Kies het juiste antwoord.</p> Cristiano Ronaldo

Romelu Lukaku

Neymar

Álvaro Morata 10. Welke speler is momenteel de topscorer van de Serie A? <p>Kies het juiste antwoord.</p> Lautaro Martínez

Dusan Vlahovic

Victor Osimhen

Paulo Dybala

