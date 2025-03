VZ Team van de Week: Slechts twee spelers uit de top drie; Sparta hofleverancier

Speelronde 24 van de Eredivisie zit erop. Ajax, FC Utrecht en Sparta werden de grote winnaars van het weekend. Laatstgenoemde club kroop zondag verder weg van de degradatiestreep en is daardoor de hofleverancier van het elftal. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!



Sc Heerenveen wist vriend en vijand te verrassen met een 3-1 overwinning op AZ. Aanvaller Ilias Sebaoui was erg belangrijk met een knal in het dak van het doel. Ook Andries Noppert, die opgelucht is met het vertrek van Robin van Persie naar Feyenoord, maakte een uitstekende indruk tussen de palen.

Uitgelicht

Oliver Antman en Victor Kaj Edvardsen waren afgelopen week tweemaal plaaggeest van kampioen PSV. In de halve finale van de TOTO KNVB Beker gaf Antman al een assist op Edvardsen, en zaterdagavond was eerstgenoemde zelfs verantwoordelijk voor een doelpunt en twee assists in de 3-2 overwinning op de Eindhovenaren. Edvardsen had ook een aandeel in twee doelpunten van Kowet. Hij schoot eenmaal raak en was eenmaal aangever.



De hofleverancier van dit Team van de Week is Sparta Rotterdam. De ploeg van trainer Maurice Steijn wist met maar liefst 4-0 te winnen van Willem II. Mitchell van Bergen gaf een knappe assist op Tobias Lauritsen en wist zijn eerste doelpunt sinds 2021 te noteren. Lauritsen zelf tekende voor twee treffers en is de spits in dit elftal.



Het VZ Team van de Week: Andries Noppert (sc Heerenveen); Souffian El Karouani (FC Utrecht), Marvin Young (Sparta Rotterdam), Jasper Dahlhaus (Fortuna Sittard); Oliver Antman (Go Ahead Eagles), Thomas Bruns (Heracles Almelo), Oscar Fraulo (FC Utrecht), Mitchell van Bergen (Sparta Rotterdam); Victor Kaj Edvardsen (Go Ahead Eagles), Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam), Ilias Sebaoui (sc Heerenveen).