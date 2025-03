VZ Team van de Week: PSV, Ajax en FC Utrecht vertegenwoordigd; Antman alweer uitgekozen

Speelronde 25 van de Eredivisie zit erop. De volledige top drie wist met minimale cijfers te winnen, waardoor de degradatiezorgen bij Willem II en PEC Zwolle toenemen. AZ, RKC Waalwijk, FC Groningen en Feyenoord kwamen vanwege Europese verplichtingen niet in actie. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

PSV wist zaterdagavond eindelijk weer eens te winnen in de Eredivisie. In eigen huis werd sc Heerenveen met 2-1 verslagen. Guus Til gaf een prachtige assist op Ismael Saibari (en had er later nog een kunnen hebben op Noa Lang) en was in de tweede helft zelf trefzeker. Mauro Júnior was echter de beste aan Eindhovense zijde, hij werd na afloop toegezongen en ook Peter Bosz lichtte hem uit op de persconferentie: “Hij was vandaag de allerbeste.”





Uitgelicht

Een speler die deze week voor de tweede keer op rij zijn opwachting maakt in het Elftal van de Week is Oliver Antman. De Finse aanvaller was in het met 2-3 gewonnen duel met NEC goed voor twee assists en een doelpunt. Zijn seizoenstotaal staat nu op vijf doelpunten en liefst elf assists.

Naast Antman staat Noah Ohio in dit Elftal van de Week. De spits van FC Utrecht kampte veelvuldig met blessureleed, maar is volledig hersteld en maakte met een heerlijk afstandsschot zijn vijfde treffer van het seizoen tegen Willem II (2-3 winst).

Kenneth Taylor en Sem Steijn zitten in het Elftal van de Week omdat zij met hun doelpunten erg belangrijk waren in respectievelijk de titelstrijd en de strijd om Europees voetbal.

Het VZ Team van de Week: Lars Unnerstall (FC Twente); Mauro Júnior (PSV), Ryan Fosso (Fortuna Sittard), Dean James (Go Ahead Eagles); Carel Eiting (Sparta Rotterdam), Kenneth Taylor (Ajax), Guus Til (PSV), Ismael Saibari (PSV), Sem Steijn (FC Twente); Noah Ohio (FC Utrecht), Oliver Antman (Go Ahead Eagles).