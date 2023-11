VZ Team van de Week: Hato beleeft absolute droomweek bij Ajax en Oranje

Maandag, 27 november 2023 om 12:00 • Wessel Antes • Laatste update: 12:06

Speelronde 13 van de Eredivisie zit erop. Feyenoord wist de stadsderby bij Excelsior (2-4) vrij eenvoudig naar zich toe te trekken, waarna PSV geen kind had aan FC Twente (0-3). Ajax haalde in eigen huis uit tegen Vitesse (5-0) en ook AZ mocht drie punten bijschrijven na een zege op FC Volendam (3-0). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Joey Veerman en Johan Bakayoko beginnen bijna vaste klanten te worden in het Elftal van de Week van Voetbalzone, maar ook teamgenoot Olivier Boscagli heeft al meermaals een plekje kunnen veroveren. Dankzij zijn goede passing kan PSV vanuit de achterhoede gemakkelijk opbouwen. Bakayoko toonde zich ook wederom een uitstekende aangever. Tegen Twente gaf de jonge Belg alweer zijn twaalfde assist in het kalenderjaar 2023.

Voor Ajacied Jorrel Hato werd het een week om nooit meer te vergeten. De zeventienjarige verdediger debuteerde afgelopen dinsdag namens het Nederlands elftal tegen Gibraltar (0-6 winst). Op zaterdag was Hato verantwoordelijk voor de openingstreffer van Ajax tegen Vitesse. Voor de linkspoot betekende dat zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van Ajax. Als kers op de taart moest Hato’s vader, groot supporter van Feyenoord, daardoor het shirt van de aartsrivaal aantrekken.

Wie mogelijk ook op korte termijn in het shirt van Oranje te bewonderen is, is Feyenoord-middenvelder Quinten Timber. De 22-jarige Utrechter is de afgelopen weken de absolute uitblinker bij de regerend landskampioen. Door zijn doelpunt in Kralingen staat Timber nu op vier doelpunten en zes assists in dertien competitiewedstrijden. Een bijzonder goed gemiddelde, waarmee hij zich op de kaart zet bij bondscoach Ronald Koeman.

Het VZ Team van de Week: Etienne Vaessen (RKC Waalwijk); Bruno Martins Indi (AZ), Jorrel Hato (Ajax), Olivier Boscagli (PSV); Quinten Timber (Feyenoord), Thom Haye (sc Heerenveen), Joey Veerman (PSV), Kenneth Taylor (Ajax); Johan Bakayoko (PSV), Santiago Gimenez (Feyenoord), Mohamed Sankoh (Heracles Almelo).