VZ Team van de Week: Hadj Moussa toont zich wederom aan Feyenoord en PSV

Speelronde 26 van de Eredivisie zit erop. PSV rekende in eigen huis pas in blessuretijd af met FC Twente (1-0), terwijl Feyenoord te sterk was voor sc Heerenveen (2-3). AZ won ruim op bezoek bij FC Volendam (0-4) en Ajax wist een punt te redden tijdens het uitduel met Sparta Rotterdam (2-2). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Het dolende Ajax had het ook op Het Kasteel knap lastig tegen Sparta. Arno Verschueren was liefst twee keer trefzeker namens de Rotterdammers. De aanvallende middenvelder, die altijd goed de ruimtes induikt, zette bij de openingstreffer de geprezen Ahmetcan Kaplan op het verkeerde been, om vervolgens koelbloedig binnen te schieten.

AZ-rechtsback Yukinari Sugawara lijkt bezig aan zijn laatste maanden in Alkmaar. De Japanner laat wekelijks zijn klasse zien en deed dat in Volendam zelfs door tweemaal te scoren. Sugawara is statistisch gezien een enorm interessante speler en het is dan ook niet vreemd dat Internazionale de rechtspoot op de voet volgt. Gaat Sugawara in Milaan concurreren met Denzel Dumfries?

Anis Hadj Moussa is Vitesses hoop in bange dagen. Mochten de Arnhemmers alsnog de dans ontspringen en in de Eredivisie blijven, kan de Algerijnse buitenspeler zeker een plekje krijgen in het Home of History in GelreDome. Hadj Moussa is een gevaar voor iedere verdediger en laat in een kwakkelend Vitesse wekelijks zien waarom hij op het lijstje staat bij clubs als Feyenoord en PSV.

Vasilis Barkas (FC Utrecht), Yukinari Sugawara (AZ), Shawn Adewoye (RKC Waalwijk), Olivier Boscagli (PSV), Mats Köhlert (sc Heerenveen); Mats Wieffer (Feyenoord), Arno Verschueren (Sparta Rotterdam), Joey Veerman (PSV); Sven Mijnans (AZ), Jizz Hornkamp (Heracles Almelo), Anis Hadj Moussa (Vitesse).