VZ Team van de Week: Feyenoord, FC Utrecht en PSV vullen het halve elftal

Speelronde 30 van de Eredivisie zit erop. Koploper Ajax speelde gelijk tegen Sparta Rotterdam (1-1), PSV won op bezoek bij FC Twente (1-3) en Feyenoord was een maatje te groot voor PEC Zwolle (4-0). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Antoni Milambo was eindelijk weer belangrijk voor Feyenoord. Het Rotterdamse toptalent was tegen PEC goed voor één doelpunt en twee assists. Sterspeler Igor Paixão was wederom twee keer trefzeker en verhoogde zijn seizoenstotaal naar liefst veertien doelpunten.

Uitgelicht

Ivan Perisic stond donderdag op bij PSV. De Kroatisch international, die met technisch directeur Earnest Stewart in gesprek is over een nieuw contract, heeft zichzelf een goede dienst bewezen. Ook Guus Til, de vervanger van laatkomer Malik Tillman, was belangrijk in Enschede.

Jari De Busser sloot zijn droomweek af met een clean sheet tegen Almere City. Terwijl een aantal spelers van Go Ahead Eagles nog met champagne in de benen speelde, zorgde de Belgische goalie ervoor dat Kowet niet ten onder ging.

Het VZ Team van de Week: Jari De Busser (Go Ahead Eagles); Cherrion Valerius (NAC Breda), Marco Rente (FC Groningen), Marvin Young (Sparta Rotterdam), Souffian El Karouani (FC Utrecht); Guus Til (PSV), Antoni Milambo (Feyenoord), Luciano Valente (FC Groningen); Ivan Perisic (PSV), Sébastien Haller (FC Utrecht), Igor Paixão (Feyenoord).