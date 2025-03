VZ Team van de Week: Feyenoord domineert na zesklapper in Enschede

Speelronde 26 van de Eredivisie zit erop. De topper tussen Ajax en AZ eindigde in een gelijkspel (2-2), PSV won gemakkelijk op bezoek bij RKC Waalwijk (0-3) en Feyenoord vernederde FC Twente (2-6). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Joey Veerman liet zaterdagavond zien hoe goed hij kan voetballen wanneer hij de ruimte krijgt. De Volendammer benutte alle zwakke plekken van zijn directe tegenstander, Mohamed Ihattaren. Ook Ivan Perisic behoorde tot de uitblinkers bij PSV in het Mandemakers Stadion.

Uitgelicht

Er stond zondag geen maat op Feyenoorders Givairo Read en Igor Paixão tegen Twente. Waar de piepjonge rechtsback een hattrick aan assists noteerde, mocht de Braziliaan juist drie doelpunten bijschrijven. Ook Jakub Moder en Ayase Ueda nemen plaats in het Elftal van de Week van Voetbalzone.

Bram Nuytinck, die dit seizoen regelmatig een weifelende indruk achterlaat bij NEC Nijmegen, liet op bezoek bij FC Utrecht (0-1 winst) zien dat hij het niet verleerd is. De 34-jarige verdediger stak na afloop de loftrompet over doelman Robin Roefs, die zijn doel wist schoon te houden in Stadion Galgenwaard.

Het VZ Team van de Week: Robin Roefs (NEC Nijmegen); Givairo Read (Feyenoord), Marco Rente (FC Groningen), Bram Nuytinck (NEC Nijmegen), Dean James (Go Ahead Eagles); Jordy Clasie (AZ Alkmaar), Jakub Moder (Feyenoord), Joey Veerman (PSV); Ivan Perisic (PSV), Ayase Ueda (Feyenoord), Igor Paixão (Feyenoord).