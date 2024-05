VZ Kort: Juventus legt 20 miljoen neer en heeft eerste zomeraanwinst binnen

Juventus heeft de eerste aanwinst voor het volgende seizoen binnen. Michele Di Gregorio maakt voor een bedrag van twintig miljoen euro de overstap naar Turijn, zo meldt Fabrizio Romano. Bij Monza kende de 26-jarige doelman een uitstekend seizoen, met een twaalfde plaats als eindklassering.

De doelman werd ook aan andere clubs gelinkt, maar kiest nu toch voor i Bianconeri. Thiago Motta, die naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe trainer wordt bij Juventus, liet eerder al weten gecharmeerd te zijn van de doelman, die niet opgenomen is in de EK-selectie van Italië.

Drie Eredivisie-spelers opgeroepen voor WK-kwalificatieduels Japan

Voor Yukinari Sugawara (AZ), Ayase Ueda (Feyenoord) en Koki Ogawa (NEC Nijmegen) komt er nog een verlenging van het seizoen 2023/24. Het drietal is opgeroepen voor het nationale elftal van Japan voor de WK-kwalificatieduels met Myanmar op 6 juni en Syrië op 11 juni. Na vier wedstrijden in de poule, waar ook Noord-Korea is ingedeeld, staatfier aan kop met twaalf punten.

Tweede aanwinst voor Van Persie een feit, smaakmaker komt over uit de KKD

SC Heerenveen heeft zich voor het komende seizoen versterkt met Levi Smans. De 21-jarige middenvelder komt over van VVV-Venlo, waar hij dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie zijn doorbraak kende. In 35 wedstrijden was de aanvallende middenvelder goed voor 9 goals en 6 assists. Daarmee was hij één van de schamele lichtpuntjes in een teleurstellend seizoen van de Venlonaren.

Zijn prestaties leverde Smans in de vierde periode tevens een Bronzen Schild op als beste talent in die periode. Smans had bij de Venlonaren nog een contract dat tot de zomer van 2025 doorliep, maar deze is voor 350.000 euro afgekocht door Heerenveen, waar hij gaat samenwerken met nieuwbakken trainer Robin van Persie. In Friesland heeft Smans zijn krabbel onder een vierjarige verbintenis gezet. Eerder dit seizoen kondigde Heerenveen al aan Sam Kersten vanaf volgend seizoen in de gelederen te hebben. De 26-jarige centrumverdediger werd transfervrij over genomen van PEC Zwolle, waar hij dit seizoen als enige veldspeler geen minuut heeft gemist.

Claudio Ranieri vertrekt bij Cagliari

Claudio Ranieri stopt als trainer van Cagliari, zo communiceert de club via de officiële kanalen. De 73-jarige Italiaanse oefenmeester wist een seizoen geleden nog met zijn club te promoveren naar de Serie A en handhaafde zich recent op het hoogste niveau, door met Cagliari drie punten boven de degradatiestreep te eindigen.

Het is nog niet bekend of Ranieri zijn trainerscarrière beëindigt. Volgens verschillende Italiaanse media staat de coach nog wel open voor een avontuur als bondscoach. Ranieri maakte in 2016 furore door als manager met Leicester City de Premier League te winnen.

Peter Maes blijft ook in de Eredivisie trainer van Willem II

De man die Willem II na twee seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie naar promotie en het kampioenschap hielp, blijft te bewonderen op de Nederlandse velden. Trainer Peter Maes had een aflopend contract, maaren de oefenmeester hebben een overeenstemming bereikt over een vernieuwd contract tot medio 2026, zo laat de club via de officiële kanalen weten.

Willem II liet al een tijdje doorschemeren graag door te willen met de 59-jarige Belg. Met de contractverlenging van Maes slaat de nieuwe technisch directeur Tom Caluwé dus meteen een belangrijke slag. De oefenmeester reageert via de clubwebsite op zijn verlengde termijn in Noord-Brabant: “Het vertrouwen dat ik voel van alle Willem II’ers doet mij uitermate goed en daarvoor ben ik ze zeer dankbaar. Ik blijf daarom ook graag verbonden aan deze mooie club."

Fagioli keert na schorsing van 7 maanden terug in selectie Juventus

Nicolò Fagioli zit maandagavond voor het eerst sinds oktober weer bij de wedstrijdselectie van Juventus. De 23-jarige middenvelder werd destijds door de Italiaanse voetbalbond voor twaalf maanden (waarvan vijf voorwaardelijk) geschorst voor illegale sportweddenschappen. Die schorsing zit er nu op, waardoor hij maandag tegen Bologna weer in actie mag komen. Naast zijn schorsing moest Fagioli in de voorbije maanden overigens ook therapie volgen om van zijn gokverslaving af te komen en bij tien openbare bijeenkomsten vertellen over zijn ervaringen.

Florian Wirtz gekroond tot Bundesliga-speler van het jaar

Florian Wirtz heeft beslag gelegd op de titel Bundesliga-speler van het jaar. Het is voor de aanvallende middenvelder een individuele bekroning voor een historisch seizoen van

Met elf goals en twaalf assists was Wirtz een instrumenteel onderdeel van het ongekende succes van de ploeg van Xabi Alonso, die overigens ook volgend jaar nog voor de groep staat in Leverkusen.

Wirtz volgt onder meer Bellingham, Erling Haaland en Robert Lewandowski op, die de titel in de vorige jaren op hun naam kregen.

