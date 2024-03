VZ Kort: Feyenoord-aanvaller Leo Sauer schrijft geschiedenis

Leo Sauer schrijft geschiedenis

Feyenoorder Leo Sauer heeft dinsdagavond geschiedenis geschreven. De piepjonge Slowaak (18 jaar) maakte gisteravond zijn debuut voor het nationale elftal. De aanvaller kwam tien minuten voor tijd binnen de lijnen tegen Noorwegen in het Ullevaal Stadion te Oslo. De jongeling nam het record over van jongste Slowaakse debutant, dat gevestigd stond sinds 1939.

De stand was op het moment van de wissel 1-0 in het voordeel van het thuisland dankzij een doelpunt van voormalig FC Groningen-speler Alexander Sørloth, terwijl Erling Haaland vanaf elfmeter verzuimde de score te verdubbelen. Vier minuten na de invalbeurt van Sauer viel de gelijkmaker van Ondrej Duda, wat ook de einduitslag betekende. Bij Slowakije maakte ook Dávid Hancko na rust zijn opwachting. Voormalig Feyenoord-spits Róbert Bozeník en oud Jong Ajax-middenvelder Stanislav Lobotka maakten eveneens minuten.

Harry Kane verlaat trainingskamp Engeland met enkelblessure

Harry Kane verlaat het trainingskamp van Engeland. Dat heeft bondscoach Gareth Southgate bevestigd na het oefenduel met Brazilië (0-1 nederlaag). De spits raakte vorig weekend geblesseerd aan zijn enkel in een wedstrijd met Bayern München, maar voegde zich toch bij de Engelse selectie. Nu blijkt dat hij toch te veel hinder van die kwetsuur ondervindt, waardoor hij bij Bayern verder gaat werken aan zijn herstel.

Kane speelde vanzelfsprekend niet mee tegen Brazilië. Het was de tweede keer sinds het begin van 2022 dat de 89-voudig international een interland van Engeland moest missen. De enige andere keer was in oktober, toen hij tijdens de met 1-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Australië de volle negentig minuten op de bank bleef.

Feyenoord, AZ en NEC krijgen Japanse internationals vervroegd terug

Ayase Ueda, Yukinari Sugawara en Koki Ogawa van respectievelijk Feyenoord, AZ en NEC keren eerder terug van hun interlandverplichtingen met Japan. Dat komt doordat de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Korea is afgelast wegens een virus dat momenteel rondgaat in Japan. Noord-Korea weigerde de wedstrijd te organiseren en de tegenstander te ontvangen.

Feyenoord, AZ en NEC kunnen de Japanners daarom vervroegd weer verwelkomen. De Rotterdammers nemen het volgend weekend in eigen huis op tegen FC Utrecht, terwijl AZ degradatiekandidaat Vitesse ontvangt. NEC is de tegenstander van PSV, dat zal afreizen naar Nijmegen.

Japanse belastingdienst eist miljoenen van Andrés Iniesta

FC Barcelona-legende Andrés Iniesta heeft niet genoeg belasting betaald toen hij actief was in Japan, zo melden verschillende media uit dat land. De Spaanse middenvelder stond tussen 2018 en 2022 onder contract bij Vissel Kobe, maar gaf zijn salaris niet goed door aan de belastingdienst. Het land wil daarom 3,5 miljoen euro zien van de spelverdeler.

Almere City vraagt bij gemeente toestemming aan om stadion uit te breiden

Almere City toont zich ambitieus. De club, die dit jaar voor het eerst in de Eredivisie actief is, wil het aantal zitplaatsen in het Yanmar Stadion uitbreiden. Momenteel biedt het stadion plaats aan 4500 fans, maar de club wil met de verhoging van één tribune aan de lange zijde toe naar een stadioncapaciteit van 6000 fans, zo blijkt uit berichtgeving van

ADO klopt Eredivisionist FC Volendam met klinkende cijfers

Een drietal Eredivisieclubs heeft donderdagmiddag tijdens de interlandbreak een oefenduel afgewerkt. Met name het duel tussen ADO Den Haag, uitkomend in de Keuken Kampioen Divisie, en Eredivisionist FC Volendam is spraakmakend te noemen, daar ADO de hekkensluiter van de Eredivisie met 4-0 versloeg. Alex Schalk nam met twee goals de helft van de doelpuntenproductie voor zijn rekening, terwijl Maikey Houwaart en Malik Sellouki de andere treffers voor hun rekening namen.

Heracles Almelo speelde een oefenduel tegen de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie: FC Groningen. Op Erve Asito werd met ruime cijfers gewonnen door de Almeloërs: 4-1: Spits Jizz Hornkamp (tweemaal), Emil Hansson en voormalig FC Groningen-middenvelder Thomas Bruns waren trefzeker voor de thuisploeg, terwijl Thom van Bergen voor de Trots van het Noorden wist te scoren.

Op Sportpark Zoudenbalch wist FC Utrecht met 3-0 te winnen van Helmond Sport. Adrian Blake, Marouan Azarkan en Isac Lidberg wisten hun naam op het scoreformulier te zetten.

FC Emmen en EasyToys zetten samenwerking stop

FC Emmen gaat vanaf volgend seizoen niet meer spelen met EasyToys op het shirt, zo maakt de club bekend in een persbericht. Aanvankelijk was de KNVB tegen de samenwerking met de erotiekgigant, maar uiteindelijk keurde de bond het sponsorschap toch goed. Na vier jaar komt er nu dus een einde aan het hoofdsponsorschap van EasyToys. "Stoppen op het hoogtepunt", schrijft Emmen in het persbericht.

PSV en FC Twente verliezen oefenwedstrijden

PSV is woensdagmiddag in een oefenwedstrijd onderuit gegaan tegen SK Beveren. De nummer acht van de Belgische Challenger Pro League won met 0-1 van de Eindhovenaren dankzij een doelpunt van Goduine Koyalipou. Bij PSV deden Joël Drommel, Shurandy Sambo, Armando Obispo, Armel Bella-Kotchap en Richard Ledezma mee.

FC Twente verloor ook een oefenwedstrijd. De ploeg van trainer Joseph Oosting leed een 2-0 nederlaag tegen het VfL Bochum van ex-Vitesse-coach Thomas Letsch. Maxi Wittek, die eveneens actief was bij Vitesse, was met een wondergoal verantwoordelijk voor een doelpunt. Felix Passlack was goed voor de andere treffer. Bij beide teams stonden weinig basisspelers in het veld.

Go Ahead Eagles start vanaf volgend seizoen met vrouwenvoetbal

Go Ahead Eagles start vanaf het seizoen 2024/25 met vrouwenvoetbal, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Het doel is om uiteindelijk een Go Ahead Eagles Vrouwen 1 in de Eredivisie, een beloftenelftal en een Meiden Onder 16-elftal te realiseren.

Kowet begint voorlopig eerst met een Onder 16-team in de JO15-competitie. “Dit is de eerste stap om te komen tot de genoemde drie competitieteams onder de vlag van Go Ahead Eagles. De selectietrainingen voor de MO16 worden volgende maand al gestart”, aldus de club.

De Graafschap en NAC Breda nieuwe deelnemers

Vanaf het seizoen 2024/25 kent de AZERION Vrouwen Eerste Divisie twee nieuwe deelnemers. De vrouwentak van de clubs uit Doetinchem en Breda voegen zich vanaf de volgende jaargang toe aan de één na hoogste vrouwenvoetbaldivisie van Nederland. De eerste divisie bestaat pas sinds deze jaargang en ziet dus al snel het deelnemersveld toenemen. Op het moment spelen er namelijk dertien clubs in de Eerste Divisie.

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal bij de KNVB, is opgetogen over het nieuws. “We zien een groeiende interesse van clubs om deel te nemen aan vrouwenvoetbal, wat we als positief ervaren. Bij zowel De Graafschap als NAC hebben we er vertrouwen in dat de vrouwenafdeling op een goede en volledige geïntegreerde wijze onderdeel zal worden van de betaaldvoetbalorganisatie.”

Naast de toevoeging van de twee clubs in de Eerste Divisie, introduceert de KNVB ook een promotie/degradatieregeling bij het vrouwenvoetbal. Deze nieuwe regeling gaat in vanaf de start van het seizoen 2025/26. Dit maakt het voor de vrouwenteams dus mogelijk om te promoveren naar de AZERION Vrouwen Eredivisie, maar ook af te dalen naar het tweede niveau.

