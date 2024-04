VZ Kort: Besiktas stuurt Fernando Santos na slechts 3 maanden de laan uit

Besiktas stuurt Fernando Santos na slechts 3 maanden de laan uit

Besiktas heeft trainer Fernando Santos ontslagen. De voormalig bondscoach van Portugal en Polen werd begin januari aangesteld bij de Turkse club, maar die hebben na ruim drie maanden genoeg gezien. De ploeg kent een teleurstellend seizoen en staat momenteel op de vierde plaats. Zaterdag werd er gelijkgespeeld tegen Samsunspor, wat de druppel was voor de clubleiding.

Hiervoor was Santos bondscoach bij Polen. Daar hield hij het slechts zes wedstrijden vol. Zijn grootste succes uit zijn trainersloopbaan boekte hij met Portugal, waarmee hij in 2016 Europees kampioen werd. Drie jaar later won hij met dat land ook de Nations League, door in de finale het Nederlands elftal te verslaan.

TOP Oss en Ruud Brood na dit seizoen uit elkaar

Ruud Brood is volgend seizoen niet langer de hoofdtrainer van TOP Oss, zo maakt de huidige nummer zeventien van de Keuken Kampioen Divisie bekend via de officiële kanalen. Technisch directeur Linton Posthumus heeft ervoor gekozen het contract van de 61-jarige oefenmeester niet te verlengen.

In het persbericht van TOP Oss spreekt Posthumus nog wel zijn dan uit naar Brood. “"Ruud Brood heeft met zijn ruime ervaring en kwaliteiten een goed fundament neergelegd waarop wij als club verder kunnen bouwen. Zijn bijdrage aan de professionalisering van onze organisatie hebben TOP Oss sterker gemaakt."

Dirk Proper terug in wedstrijdselectie van NEC

Dirk Proper is zondagavond weer inzetbaar bij NEC, wanneer de Nijmegenaren het in eigen huis opnemen tegen PEC Zwolle. Trainer Rogier Meijer kan ook weer een beroep doen op routinier Bram Nuytinck. Bart van Rooij en Lasse Schöne zijn er zondag nog niet bij, maar lijken de eindstrijd van de TOTO KNVB Beker in De Kuip te halen. Op zondag 21 april neemt NEC het in Rotterdam-Zuid op tegen Feyenoord.

Eindhoven's Finest dropt eerste kampioenslied PSV

Onder de naam Eindhoven's Finest is er de afgelopen maanden een collectief ontstaan van artiesten, supporters en andere personen die PSV en de stad Eindhoven een warm hart toedragen. In delen wordt er de komende weken een album gereleased van maar liefst 25 tracks, aangezien PSV dit seizoen de 25ste landstitel kan binnenhalen. Vrijdag 12 april zijn de eerste drie nummers, waaronder 'DNA' met de rappers Miggs De Bruijn & Lirical, verschenen.

Premier League stemmen unaniem voor semi-automatische buitenspeltechnologie

Volgend seizoen doet de nieuwe buitenspeltechniek in de loop van het jaar zijn intrede. Omdat het systeem nog niet helemaal af is, zal het pas rond december in gebruik genomen worden. Volgens de Premier League zelf zorgt de nieuwe techniek voor een snellere en consistentere plaatsing van de buitenspellijn. Ook is de beeldkwaliteit hoger, zodat fans in het stadion en thuis voor de bank een beter beeld kunnen krijgen van de situatie.

Regi Blinker reikt TOTO KNVB Beker uit bij winst Feyenoord

Indien Feyenoord op 21 april aanstaande de finale van de TOTO KNVB Beker tegen NEC weet te winnen, neemt clubicoon Regi Blinker de prijsuitreiking voor zijn rekening. Dat maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De voormalig vleugelflitser is in zijn nopjes met de keuze van Feyenoord. “Ik volg Feyenoord nog altijd op de voet en kijk ook dit seizoen met veel plezier naar de wedstrijden.”

“Ik ben dan ook enorm trots en vereerd dat ik voor deze prijsuitreiking ben gevraagd, maar om de rol te kunnen vervullen zal Feyenoord natuurlijk eerst de wedstrijd nog moeten winnen. Dat zal niet makkelijk worden aangezien ze met NEC een ploeg in vorm treffen”, aldus Blinker op de clubwebsite.

UEFA gaat akkoord met verzoek van Real Madrid om het dak dicht te doen

Het dak van het stadion van Real Madrid, Santiago Bernabéu, zal dicht blijven tijdens Real Madrid - Manchester City dinsdagavond. De Madrilenen lieten de upgrade van het dak toevoegen bij de stadionuitbreiding uit 2022. Het is de bedoeling dat het dichte dak de atmosfeer in het stadion moet verbeteren. Zo zou het dichte dak bijdragen aan het luider laten klinken van de supporters.

Domper voor Malen

Donyell Malen moet het duel met Atlético Madrid van woensdagavond laten schieten. De aanvaller van Borussia Dortmund kampt sinds de laatste interlandperiode met een dijbeenblessure en is daar nog altijd niet van genezen. Eerder moest Malen ook het treffen met Bayern München (0-2 winst) en VfB Stuttgart (0-1 verlies) aan zich voorbij laten gaan en daar komt nu de eerste wedstrijd van het tweeluik met de huidige nummer vier van Spanje bij.

Het is een flinke aderlating voor trainer Edin Terzic, daar Malen bezig is aan een topseizoen voor die Borussen. In de Bundesliga maakte hij al elf treffers en in de vorige ronde van de Champions League was Malen trefzeker tegen zijn oude ploeg PSV. Terzic kan wel een beroep doen op Ian Maatsen. Bij collega-trainer Diego Simeone is Memphis Depay juist afwezig door een kwetsuur. Woensdagavond om 21:00 uur wordt er afgetrapt in het Cívitas Metropolitano Stadium.

Helmond Sport neemt per direct afscheid van trainer Bob Peeters

Bob Peeters is niet langer de hoofdcoach van Helmond Sport. De vijftigjarige trainer werd in december 2022 aangesteld bij de ploeg uit Brabant en wist dat seizoen een zestiende plek te bemachtigen. Nu neemt Peeters afscheid met een dertiende plaats. Het is onbekend wie de laatste vijf wedstrijden van de competitie afmaakt als trainer van Helmond. Vanaf volgend seizoen staat Kevin Hofland aan het roer bij de

SC Heerenveen neemt Sem Kersten over van PEC Zwolle

Sam Kersten maakt na dit seizoen de overstap van PEC Zwolle naar sc Heerenveen, zo melden de clubs via de officiële kanalen. De verdediger loopt na vijf jaar uit zijn contract en is klaar voor een nieuwe stap. PEC wilde graag door met Kersten, maar de achterhoedespeler is op zoek naar 'een nieuw avontuur'. Mogelijk sorteert Heerenveen voor op een eventueel vertrek van Sven van Beek.