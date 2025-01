Het enige amateuraffiche in de achtste finale van het TOTO KNVB Bekertoernooi heeft een magere zege voor VV Noordwijk opgeleverd. De Zuid-Hollanders waren de provinciegenoten van BVV Barendrecht met 1-0 de baas na verlenging. Arantis Roep werd de matchwinner.

Noordwijk en Barendrecht gunden elkaar weinig in de eerste helft. Het verschil tussen beide ploegen was niet groot en niet geheel verrassend stond er een gelijke stand op het scorebord bij rust: 0-0. In het tweede bedrijf bleek Noordwijk duidelijk de betere van de twee.

Na een uur spelen kon zowel Marouane Bakour als Emiel Wendt de score openen namens de thuisploeg, maar knappe ingrepen van de achterste mensen bij Barendrecht voorkwamen een treffer. Het was niet de eerste keer dat doelman Jomar Gomes zich onderscheidde.

In de slotfase kroop ook Barendrecht nog uit de schulp, maar Bram de Bruin behield niet de rust en schoot over het doel van Romero Antonioli. Zo was er ook na negentig minuten nog niet gescoord en moest het verschil gemaakt worden in de verlenging, of zelfs in de mogelijk opeenvolgende strafschopppenserie.

Al snel in de verlenging ging het mis bij Barendrecht-verdediger Wouter Vermeer. De mandekker ontving in minuut 93 zijn tweede gele kaart en mocht gaan douchen; Barendrecht verder met tien man.

Dat hield de ploeg van Leen van Steensel niet lang vol. Een paar minuten voor de kantwissel in de verlenging viel de 1-0 voor Noordwijk: Arantis Roep rondde subtiel af op aangeven van Bram Franken.

Ondanks dat het met een man minder speelde, jaagde Barendrecht nadrukkelijk op een gelijkmaker. Vlak voor tijd vond aanvoerder Joey Jongman deze bijna, maar zijn poging vloog nipt naast. Zo bleef de 1-0 voorsprong staan en mocht Noordwijk zich melden in de kwartfinale van het bekertoernooi.