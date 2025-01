Vurnon Anita (35) vindt halfjaar na vertrek bij Al-Orobah nieuwe club in Nederland

Vurnon Anita maakt het huidige seizoen af bij FC Volendam. Dat meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. De 35-jarige middenvelder zat sinds zijn vertrek bij het Saudi-Arabische Al-Orobah vorig jaar zomer zonder club, maar vindt bij het Andere Oranje dus weer onderdak. Anita zal spelen op amateurbasis en ontvangt alleen een onkostenvergoeding, zo klinkt het.

Vorige week werd al bekend dat Anita zijn conditie op peil ging houden bij Volendam. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie is overtuigd geraakt van zijn kwaliteiten en gaat hem tot het einde van het seizoen aan de club verbinden.

Omdat Volendam maar een beperkt budget heeft, speelt Anita de rest van het seizoen alleen voor een onkostenvergoeding. De zeventienvoudig international van Curaçao is er vrijdagavond tegen Vitesse nog niet bij. De club wacht nog op documenten uit Saudi-Arabië om hem speelgerechtigd te krijgen, zo klinkt het.

Anita speelde de meeste wedstrijden in Nederland voor Ajax: 152. De rechtspoot genoot zijn jeugdopleiding bij de Amsterdammers en brak in het betaald voetbal door in de Johan Cruijff ArenA. Na drie landstitels en evenveel bekers stapte hij in de zomer van 2012 over naar Newcastle United, dat 8,5 miljoen euro betaalde.



Bij the Magpies groeide de in Willemstad geboren middenvelder uit tot een vaste waarde en kwam hij tot 155 duels in de hoofdmacht. Met Newcastle promoveerde Anita in 2016/17 naar de Premier League, toen de Championship-titel werd gewonnen. In die zomer liet hij de zwart-witte club achter zich om te tekenen bij Leeds United, dat hem transfervrij overnam.

Een groot succes werd zijn dienstverband bij the Whites echter niet, daar Anita al na één jaar en 22 wedstrijden vertrok. Bij Willem II kon de spelmaker weer laten zien wat hij kon.

Na een kort dienstverband bij CSKA-Sofia uit Bulgarije streek Anita medio 2020 neer bij RKC Waalwijk, waar hij tot 97 duels zou komen. In 2023/24 kwam de middenvelder dus uit voor Al-Orobah, dat hem een jaar later weer uitzwaaide.