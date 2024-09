Vrouw van Casemiro snoert criticasters met één foto op Instagram de mond

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Anna Mariana Casemiro, de vrouw van, die op Instagram heeft teruggeslagen naar alle criticasters van de middenvelder.

Manchester United verloor zondag maar liefst met 0-3 in eigen huis van Liverpool. Casemiro speelde een erbarmelijke eerste helft en leed bij de eerste twee tegentreffers cruciaal balverlies. Zijn manager Erik ten Hag kon vervolgens niet anders dan Casemiro in de rust te wisselen voor de twintigjarige Toby Collyer.

De Braziliaan moest het flink ontgelden op tv en social media. De vrouw van de controleur van Manchester United neemt het een dag later op Instagram voor haar man op. Ze maakt nog maar eens duidelijk dat er bijna een nieuwe kast aangeschaft mag worden voor al het eremetaal in huis. Casemiro won onder meer vijf keer de Champions League en driemaal LaLiga.