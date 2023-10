Vroegtijdige komst Kroes niet uitgesloten: ‘Dan moet Ajax aan tafel komen’

Zondag, 1 oktober 2023 om 11:19 • Lars Capiau • Laatste update: 11:35

Robert Eenhoorn is ingegaan op de situatie omtrent Alex Kroes. Bij Goedemorgen Eredivisie vertelt de algemeen directeur van AZ over de totstandkoming van de overgang van de toekomstig algemeen directeur van Ajax en benadrukt hij dat, mocht Ajax zich melden in Alkmaar, een vervroegde komst van Kroes bespreekbaar is. Kroes, die medio maart begint bij Ajax, zou overigens begin januari een wereldreis maken.

Presentator Milan van Dongen opent het onderwerp door de situatie van Arne Slot en Alex Kroes te vergelijken. Slot vertrok plots bij AZ om bij Feyenoord aan de slag te gaan, waar Kroes een functie als algemeen directeur bij Ajax ambieert. "Het verschil is dat we het ene in de krant hebben moeten lezen (vertrek Slot, red.) en het andere hebben we medegedeeld gekregen", vertelt Eenhoorn. "Ik heb helemaal niks tegen clubs of personen. Als wij ons verzetten is dat tegen overkoepelende organisaties. Ik weet goed hoe de grote competities in de wereld geleid worden en daar gaat het wel wat anders aan toe. Een van die verschillen is dat als jij geïnteresseerd bent in iemand die ergens anders werkt, dan bel je die werkgever op", blikt Eenhoorn terug.

???? Het is niet uitgesloten dat Alex Kroes toch eerder als algemeen directeur naar Amsterdam komt: "Dan moet Ajax aan tafel komen." — ESPN NL (@ESPNnl) October 1, 2023

"Alex is bij mij geweest om te vertellen dat hij naar Ajax ging", vervolgt de algemeen directeur. "Uiteindelijk is er contact geweest tussen de voorzitter van onze RvC en die van Ajax. Die hebben de dag daarna met elkaar gezeten en toen hebben wij aangegeven dat het voor ons niet om geld ging maar om iets anders", licht Eenhoorn toe. "Dat vond hij (de oud-voorzitter van de RvC van Ajax, Pier Eringa, red.) een hele goede richting en toen heeft hij gevraagd of wij dat op papier wilden zetten. Wij hebben dat netjes gedaan, maar hebben daar tot de dag van vandaag geen reactie op ontvangen."

"En dan kom je in een traject waar je met Alex Kroes gaat zitten, wat men liever had", duidt Eenhoorn. "Toen zijn we uitgekomen op een concurrentiebeding van 12 maanden en daar hebben we 6,5 maand van gemaakt, met 50.000 euro voor een goed doel." Vervolgens stelt Hans Kraay junior de vraag of het gerucht klopt dat Kroes morgen nog mag beginnen bij Ajax als de Amsterdammers de komende jaren van spelers en personeel van AZ afblijft. "Ook dat is onzin, ik heb al veel onzin gelezen", is Eenhoorn duidelijk. "Het gaat gewoon om: hoe ga je met elkaar om."

"Maar je hebt toch wel ergens de ziekte over in, hoe dat gegaan is met Kroes”, stelt Kraay junior. “Nou ja, je hebt bepaalde verwachtingen met elkaar, wij waren ook verrast. Dat heeft te maken met hoe je de wedstrijd begint”, vertelt Eenhoorn, die benadrukt dat AZ wel een goede verstandhouding heeft met Ajax. “Is het uitgesloten dat hij ook maar een dag eerder start dan 15 maart?”, vraagt Kraay junior vervolgens. “Dan moet Ajax aan tafel komen, countert Eenhoorn. “Laat Ajax zichzelf gewoon melden als ze dat belangrijk vinden.”