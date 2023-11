Vrees wordt werkelijkheid: Hirving Lozano ligt er voorlopig uit bij PSV

Woensdag, 29 november 2023 om 21:36 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:49

Hirving Lozano ligt er ‘voorlopig’ uit bij PSV. Dat wordt duidelijk na het uitduel met Sevilla (2-3) van woensdagavond. De Mexicaan greep enkele minuten voor rust plots naar zijn hamstring en werd direct gewisseld voor Yorben Vertessen. “Omdat het om een hamstringblessure gaat, ga ik ervan uit dat we hem wel even kwijt zijn”, zo laat Bosz optekenen tijdens de persconferentie.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad weet op X te melden dat Lozano er ‘voorlopig’ uit ligt wegens zijn kwetsuur. De gemiddelde hersteltijd van een hamstringblessure ligt doorgaans tussen de drie en zes weken.

Dat zou betekenen dat de eerste seizoenshelft van Lozano er al (zo goed als) op zit. De Eindhovenaren spelen hun laatste wedstrijd op 21 december, als FC Twente op bezoek komt in het kader van de TOTO KNVB Beker.

De afwezigheid van Lozano is een flinke aderlating voor PSV, dat het zondagmiddag tegen Feyenoord zeer waarschijnlijk ook moet doen zonder Noa Lang. De behendige buitenspeler was net pas terug van een blessure, maar kent een terugslag en is daardoor een vraagteken.

PSV kwam door een treffer van Sergio Ramos op een 1-0 achterstand in Spanje en kort na rust was het Youssef En-Nesyri die de score verdubbelde. Na twee oliedomme gele kaarten van Lucas Ocampos binnen drie minuten moest de thuisploeg met tien man verder en daar profiteerde PSV optimaal van.

Twee minuten na de rode prent voor Ocampos tekende Ismael Saibari voor de aansluitingstreffer met een heerlijke volley, alvorens Nemanja Gudelj een schot van Vertessen in eigen doel werkte. Ricardo Pepi kopte de Eindhovenaren in extremis naar de overwinning: 2-3.

Door de overwinning in Sevilla staat PSV met anderhalf been in de knock-outfase van de Champions League. Als Arsenal woensdagavond wint van RC Lens, dan is het bereiken van de volgende ronde zelfs al een feit voor de ploeg van Bosz.