'Vraagprijs van 20 miljoen euro voor buitenspeler die op het lijstje staat bij Ajax'

Ajax is een van de clubs die Oguz Aydin op het lijstje heeft staan, zo melden diverse Turkse media, waaronder Sabah. Ook Lazio, Olympique Marseille en Villarreal volgen de 24-jarige buitenspeler van Fenerbahçe met bovengemiddelde interesse.

Aydin ligt nog tot medio 2028 vast in het Şükrü Saracoğlustadion. Om die reden zit Fenerbahçe hoog in de boom wat betreft de vraagprijs.

De Turkse topclub zou minstens 20 miljoen euro verlangen voor de gewilde vleugelflitser. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 8 miljoen euro.

Afgelopen zomer werd Aydin al meermaals gelinkt aan Ajax. Trainer Francesco Farioli zou een hereniging met zijn pupil wel zien zitten.

Aydin is een rechtspoot die op beide flanken uit de voeten kan. In februari 2016 verliet de Haagse aanvaller Nederland voor Turkije. Inmiddels is Aydin drievoudig international van de Maansterren.

Aydin speelde vijf jaar in de jeugdopleiding van AZ. Via Bucaspor en Karacabey belandde de aanvaller in de zomer van 2021 bij Alanyaspor, waar hij 42 wedstrijden onder Farioli speelde.

Met zijn transfer naar Fenerbahçe leverde Aydin de club uit Alanya afgelopen zomer 6 miljoen euro op. In Istanbul is de Nederlandse Turk bezig aan een relatief goed debuutseizoen. In negentien officiële wedstrijden namens Fener was Aydin goed voor vijf doelpunten en zes assists.