N'guemo (38), 42-voudig international van Kameroen, overleden bij verkeersongeval

Landry N'guemo (38) is donderdag om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in zijn vaderland Kameroen, zo meldt de voetbalbond van dat land. De middenvelder kwam tot 42 interlands namens Kameroen en speelde voor onder meer Celtic en Girondins de Bordeaux.

N'guemo brak in 2005 door bij het Franse AS Nancy, waar hij na vier seizoenen een transfer naar Celtic bij elkaar had gespeeld. De Schotse topclub huurde hem voor een jaar, alvorens N'guemo terugkeerde in Frankrijk.

Bij Girondins de Bordeaux bleef de controleur vervolgens drie jaar plakken. Daarna volgden avonturen bij achtereenvolgens Saint-Étienne, Akhisarspor en Kayserispor, voordat N'guemo zijn profcarrière in 2020 beëindigde bij het Noorse Kongsvinger IL.

N'guemo kwam tot 42 interlands namens Kameroen, waarvoor hij in 2006 debuteerde. Zijn interlandcarrière duurde tot WK van 2014, waar hij in de groepsfase één duel in actie kwam.

Het grootste succes dat N'guemo met de Ontembare Leeuwen behaalde, vond plaats tijdens de Afrika Cup van 2008. Destijds wist Kameroen de zilveren plak te veroveren.

In 2010 kwam N'guemo met zijn vaderland in actie op het WK in Zuid-Afrika. Daar trof hij onder meer het Nederlands elftal, waartegen de middenvelder de volle negentig minuten op het veld stond.

Na zijn tijd binnen de lijnen, was N'guemo nog enige tijd actief als jeugdtrainer. Dat deed hij bij de club die hem in 2005 zijn profdebuut gunde, Nancy.