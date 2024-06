‘Voormalig Vitesse-speler staat voor Premier League-transfer van 35 miljoen’

Armando Broja is vermoedelijk niet lang meer eigendom van Chelsea. Al enige tijd is bekend dat de Londenaren graag afscheid van hem nemen en inmiddels wordt er met een potentiële nieuwe club gesproken. Volgens de Engelse journalist Ben Jacobs is Everton een nadrukkelijke gegadigde voor Broja.

"Everton probeert Broja te contracteren", schrijft Jacobs op X. "De club heeft dagelijks contact met Chelsea over een deal van mogelijk dertig miljoen pond. Everton hoopt op snelle onderhandelingen."

Of Broja daadwerkelijk 30 miljoen pond, omgerekend zo'n 35 miljoen euro, gaat opleveren, is nog maar de vraag. Everton is te midden van een overnameproces en kan momenteel vermoedelijk geen enorme bedragen overmaken.

Dat de Albaniër gaat vertrek bij Chelsea lijkt wél een zekere zaak. Al aan het begin van mei meldde Fabrizio Romano dat Broja geen toekomst meer heeft op Stamford Brigde en dat beide partijen azen op een definitieve transfer weg uit Londen.

De 22-jarige spits is al ellenlang verbonden aan Chelsea. In 2009 sloot hij zich aan bij de jeugdopleiding van the Blues en vanaf toen doorliep hij elf jaar lang verschillende jeugdselecties.

Uiteindelijk volgde een reeds uitleenbeurten, aangezien Broja in de hoofdmacht van Chelsea niet wist door te breken. Achtereenvolgens Vitesse, Southampton en Fulham huurden de aanvaller.

Broja kende mogelijk zijn beste periode in Arnhem. In dienst van de Gelderse ploeg kwam hij tot 11 doelpunten in 34 wedstrijden. Broja's laatste verhuurperiode - hij werd in de tweede seizoenshelft van de afgelopen jaargang door Fulham geleend - was allesbehalve succesvol.

