‘Voormalig Sparta-doelman Maduka Okoye staat voor droomtransfer in Serie A’

Maduka Okoye geniet verregaande belangstelling van Inter, zo meldt de Italiaanse tak van Sky Sport. De 24-jarige doelman, zestienvoudig international van Nigeria, ligt nog tot medio 2027 vast bij Udinese. Volgens journalist Gianluca Di Marzio moet Okoye in Milaan tweede doelman worden.

Sparta verkocht Okoye in januari 2022 voor 5 miljoen euro aan Watford, om hem vervolgens nog voor een half jaar te huren. In Engeland wist de 1,97 meter lange sluitpost echter nooit te slagen. In het seizoen 2022/23 kwam Okoye slechts tweemaal in actie namens the Hornets.

Vorige zomer besloot Watford om Okoye definitief van de hand te doen. De voormalig Spartaan vertrok naar Udinese, dat in handen is van dezelfde eigenaar. Over een transfersom maakten beide clubs geen melding.

Bij Udinese kon Okoye in het afgelopen seizoen een stuk vaker rekenen op een basisplaats. De goalie stond 22 keer onder de lat bij de Italiaanse laagvlieger en wist zijn doel vijf keer schoon te houden. 27 keer moest Okoye vissen. Met zijn prestaties heeft de Nigeriaan zich in de kijker gekeept.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Okoye op zo’n 4 miljoen euro, wat hem een interessante optie maakt om reservedoelman te worden bij Inter. Het is de bedoeling dat hij in Milaan de strijd aangaat met Yann Sommer. Huurling Emil Audero keert binnenkort terug naar Sampdoria en routinier Raffaele Di Gennaro loopt uit zijn contract bij Inter.

Ook Bento (Club Athletico Paranaense) en Josep Martínez (Genoa) staan op het schaduwlijstje van Inter. Okoyo staat echter nadrukkelijk in de belangstelling en lijkt voorlopig de goedkoopste optie.

