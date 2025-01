Voormalig PSV’er Yorbe Vertessen in beeld bij club uit de Eredivisie

FC Twente denkt aan de komst van Yorbe Vertessen, zo melden ESPN en Voetbal International. De Tukkers zijn in de zoektocht naar scorend vermogen uitgekomen bij de 24-jarige aanvaller van 1. FC Union Berlin.

Volgens journalist Geert-Jan Jakobs van VI kan Twente een extra ‘verschilmaker’ goed gebruiken. “Dat de naam van ex-PSV’er Yorbe Vertessen in Enschede valt, is in dat kader heel begrijpelijk.”

“De bij Union Berlin al snel uit de gratie gevallen aanvaller werd in Eindhoven steevast geroemd om zijn snelheid en zijn scorend vermogen. Met die laatste eigenschap zou hij een zegen zijn voor FC Twente”, aldus Jakobs.

Vertessen ligt in Berlijn nog tot medio 2028 vast en is volgens het Duitse Transfermarkt zo’n 6 miljoen euro waard. Het is onduidelijk of Twente de pijlsnelle Belg wil huren of kopen.

Vorig jaar betaalde Union Berlin nog 4,75 miljoen euro om Vertessen over te nemen van PSV. Zijn Duitse avontuur is nog weinig succesvol te noemen.

Tot dusver speelde Vertessen 31 officiële wedstrijden namens Union Berlin, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 2 assists.

Twente lijkt op korte termijn afscheid te nemen van Youri Regeer, die terugkeert naar Ajax. Daardoor strijkt de huidige nummer vijf van de Eredivisie 5 miljoen euro op. Daarmee wil technisch directeur Arnold Bruggink minstens twee versterkingen halen.