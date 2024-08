Sven-Göran Eriksson is maandag op 76-jarige leeftijd overleden. De Zweed leed al lange tijd aan een ernstige vorm van alvleesklierkanker, die hem nu fataal is geworden.

In januari werd bekend dat de oud-trainer nog hooguit een jaar te leven had. Na die bekendmaking vertelde Eriksson 'altijd de wens gehad te hebben manager van Liverpool te worden'.

Er kwam een heuse campagne op gang en uiteindelijk werd de Zweed uitgenodigd om de Liverpool Legends te leiden tegen Ajax eind maart. Onder Erikssons leiding zegevierden the Reds met 4-2.

Daarvoor kende Eriksson een puissante loopbaan als trainer. Zo werd hij in 2001 de eerste buitenlandse bondscoach van Engeland, dat hij tijdens drie eindtoernooien naar de kwartfinale leidde. Eriksson stond ook aan het roer bij onder meer Manchester City, AS Roma, Lazio en Benfica. In totaal had hij zestien clubs dan wel landen onder zijn hoede.

Eriksson boekte zijn grootste successen bij Benfica en Lazio. Zo won hij in Portugal driemaal de competitie met o Glorosio. Ook behaalde hij in 1983 de tweede plek in de toenmalige UEFA Cup; hetzelfde wat hij 15 jaar later bij Lazio flikte. In Rome won Eriksson in 2000 de treble, hetgeen hem de titel Coach van het Jaar opleverde in Italië.

UEFA Nations League C Azerbeidzjan AZE 2024-09-05T16:00:00.000Z 18:00 Zweden Zwe

Naar aanleiding van zijn ziekte verscheen eerder deze maand een documentaire over Eriksson, genaamd 'Sven'. Daarin sprak hij de hoop uit dat men hem als een positief persoon zou herinneren. "Heb geen spijt, en lach", voegde Eriksson toe. "Bedankt voor alles, coaches, spelers, publiek, het was fantastisch. Zorg voor jezelf en voor je leven. En leef het."