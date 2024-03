Voormalig Feyenoord-target maakt X gek met wondergoal: â€˜Nog nooit zoiets gezienâ€™

Voormalig Feyenoord-target maakt X gek met wondergoal: ‘Nog nooit zoiets gezien’

Matías Soulé heeft zich vrijdagnacht van zijn allerbeste kant laten zien. De twintigjarige Frosinone-aanvaller, verleden zomer nog target van Feyenoord, maakte een fabuleus doelpunt voor Argentinië Onder 23 tegen de leeftijdsgenoten van Mexico (4-2 winst). X is lyrisch over de treffer en deelt de beelden massaal.

De Argentijnse beloften traden vrijdagnacht in vriendschappelijk verband aan tegen Mexico, ter oefening op de Olympische Spelen. Bondcoach Javier Mascherano posteerde Soulé in de basis, naast onder meer Thiago Almada, die in de zomer nog aan Ajax werd gelinkt.

Almada stond aan de basis van dat wat de X-gebruikers al sinds de vroege uurtjes doet jouïsseren. Echter krijgt Soulé – geheel terecht – de credits.

Wat een doelpunt van Juventus-speler Matias Soule bij de Argentijnse U23 vannacht. Nog nooit zoiets gezien. pic.twitter.com/NeXCzKoRyx — Wesley Victor Mak ???? (@WesleyVictorMak) March 23, 2024

De aanvaller werkte op bijna ondenkbare wijze af na een aanval opgezet door Almada. Laatstgenoemde speelde Joaquín García in op rechts, waar de vleugelverdediger ruimte maakte voor een voorzet. García bracht de bal in en Soulé lobde de bal in één beweging met zijn wreef langs de verbouwereerde Mexicaanse doelverdediger.

X-gebruiker @WesleyVictorMak zegt onder meer 'nog nooit zoiets gezien te hebben'. De Italiaanse tak van Sky Sports noemt het een 'gol da urlo': een geweldige goal. Het Argentijnse medium Mundo Albiceleste gaat nog een stapje verder en spreekt zelfs van een 'Puskas Contender'.

Welke bijnaam hij ook mag krijgen: de 2-0 was het in ieder geval. Uiteindelijk wonnen de Argentijnen met 4-2, onder meer door een rake strafschop van Almada. Naast Soulé en Almada was Lucas Beltrán tweemaal trefzeker.

Feyenoord had Soulé afgelopen zomer dolgraag naar de Kuip gehaald, maar Frosninone trok uiteindelijk aan het langste eind. De Italaianse laagvlieger huurt de rechtsbuiten voor één seizoen van Juventus, Soulés eigenlijke broodheer. Daar kwam Soulé tot nog toe tot 21 duels (één goal) in de hoofdmacht. Bij Frosinone staat de teller op 27 wedstrijden, tien goals en twee assists.

