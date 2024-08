Voormalig Feyenoord-target Buonanotte laat Celtic en Southampton links liggen en gaat op huurbasis naar Leicester

Leicester City en Brighton & Hove Albion zijn akkoord over de tijdelijke overgang van Facundo Buonanotte, zo meldt Fabrizio Romano. De negentienjarige middenvelder, die ook in de nadrukkelijke belangstelling stond van Feyenoord, blijft zodoende in de Premier League actief. The Foxes hebben geen optie tot koop bedongen, zo klinkt het.

Het Algemeen Dagblad meldde afgelopen maandag al dat Feyenoord de komst van Buonanotte uit het hoofd moest zetten. De Rotterdammers hadden te maken met veel concurrentie in de strijd om de handtekening van de jonge Argentijn. Celtic en met name Southampton aasden namelijk ook op de middenvelder van Brighton.

Duidelijk was dat Buonanotte het liefst in Engeland wilde blijven en met de tijdelijke overgang naar Leicester komt zijn wens dus uit. De ploeg van manager Steve Cooper promoveerde afgelopen seizoen naar de Premier League, waardoor de tweevoudig international van Argentinië nog meer ervaring op kan gaan doen op het hoogste niveau in Engeland. Vorig seizoen maakte Buonanotte al 27 keer zijn opwachting in de Premier League namens Brighton.

Voetbal International meldde zondag dat de Rotterdammers tijdens de onderhandelingen met Brighton over Buonanotte ook hebben gesproken over Ibrahim Osman. De komende tijd moet blijken of hij wél haalbaar is voor Feyenoord.

The Seagulls namen de Ghanese linksbuiten deze zomer voor 19,5 miljoen euro over van FC Nordsjaelland. Het is echter de vraag hoeveel hij komend seizoen in actie gaat komen voor Brighton. Daarom denkt Feyenoord dat hij misschien wel haalbaar is op huurbasis.

De Rotterdammers deden eerder in de transferwindow al zaken met de ploeg bij wie de 31-jarige Fabian Hürzeler dit seizoen voor de groep staat. Mats Wieffer stapte namelijk voor dertig miljoen euro over naar de club aan de zuidkust van Engeland. Ook Yankuba Minteh speelt volgend seizoen voor de Engelsen.

