Voormalig Feyenoord-spits Róbert Bozenik staat voor fraaie transfer naar topcompetitie

Hellas Verona doet er alles aan om Róbert Bozenik binnen te halen, zo meldt transferjournalist Florian Plettenberg maandag. De 24-jarige spits uit Slowakije, die tussen 2020 en 2023 onder contract stond bij Feyenoord, hoopt het Portugese Boavista op korte termijn te verlaten voor de Italiaanse Serie A.

Bozenik wil de stap naar Italië dolgraag maken. De 44-voudig international (7 doelpunten, 4 assists) heeft een avontuur bij het Amerikaanse Austin FC afgewezen om te wachten op Hellas Verona.

De gesprekken tussen Boavista en Hellas Verona zijn dan ook in volle gang. Bozenik ligt in Portugal nog tot medio 2026 vast en Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 5 miljoen euro.

Feyenoord zal de ontwikkelingen rondom Bozenik ook volgen, daar de Rotterdammers naar verluidt twintig procent van de transferrechten in bezit hebben. Het is vooralsnog onbekend wat Bozenik Boavista minimaal moet opleveren.

De Rotterdammers ontvingen vorige zomer al 2,5 miljoen euro toen Bozenik definitief werd verkocht aan Boavista na een eerdere uitleenbeurt. Daarmee werd een groot gedeelte van de aan MSK Zilina betaalde transfersom (4 miljoen euro in januari 2020) terugverdiend.

Bozenik laat sinds zijn vertrek naar Portugal een goede indruk achter. In 61 officiële wedstrijden namens Boavista was de aanvaller goed voor 15 doelpunten en 3 assists. Dat leverde hem onder meer een plek in de EK-selectie van Slowakije op.

De periode van Bozenik bij Feyenoord was een stuk minder succesvol. De miljoenenaankoop kwam uiteindelijk slechts tot 28 officiële wedstrijden namens de Stadionclub, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 2 assists.

