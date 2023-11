Voormalig Ajax-speler komt met reactie op veroordeling voor misbruiken dochter

Maandag, 27 november 2023 om 20:53 • Mart van Mourik

Tarik O. ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan het seksueel misbruiken van zijn eigen dochter, zo komt naar voren in een persbericht van OSK Advocaten. Onlangs werd de voormalig speler van Ajax in Spanje veroordeeld tot een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar, maar O. geeft aan dat die straf onterecht is.

Volgens de rechters in Spanje kroop O. in 2011 bij zijn dochtertje in bed, waar hij haar ‘op intieme plekken heeft betast en aangerand’. O. heeft ook een contactverbod gekregen en mag niet meer in de directe omgeving van zijn dochter komen.

Na het uitzitten van zijn straf staat hij nog vier jaar en twee maanden onder toezicht van de Spaanse autoriteiten. Daarna mag de oud-Ajacied tien jaar niet meer in Spanje komen. De uitgesproken straf is onherroepelijk. O. kan dus niet meer in hoger beroep gaan.

In een reactie via zijn advocatenkantoor heeft O. nu laten weten dat hij op geen enkele manier schuldig is, ondanks dat hij reeds schuldig is bevonden. Uit de woorden in de verklaring blijkt dat O. min of meer verplicht werd om te bekennen.

“De cliënt ontkent stellig dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan iedere vorm van seksueel overschrijdend gedrag richting zijn aangenomen dochter”, zo luidt het persbericht, ondertekend door advocaat Geertjan van Oosten. “Hij heeft zich ook niet schuldig gemaakt aan strafbare feiten.”

“De beschuldigingen zijn geuit door een ex-partner met wie hij een zeer roerige tijd heeft doorgemaakt. De onterechte beschuldiging heeft geresulteerd in een procedure voor een Spaanse rechtbank die zich jarenlang heeft voortgesleept en waaronder de cliënt zeer gebukt is gegaan.”

Tijdens het onderzoek heeft O. alle aantijgingen ‘gemotiveerd ontkend’, maar het was lang onduidelijk wat de uitspraak zou worden omdat die afhankelijk was van meerdere verklaringen. “De procedure hield daarmee een risico in op veroordeling tot een gevangenisstraf van maar liefst minimaal 2,5 jaar en maximaal 13 jaar.” O. wilde geen risico nemen en dus koos hij, naar eigen zeggen onder die druk, voor een schikking om ‘rust voor hem en zijn naasten’ te krijgen.