Volgende transferklapper in de maak voor FC Twente: Wolfsburg wordt concreet

Vrijdag, 2 juni 2023 om 14:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:29

Václav Cerny staat mogelijk voor een fraaie transfer naar de Bundesliga, zo meldt De Telegraaf. De aanvaller van FC Twente kan volgens de ochtendkrant rekenen op zeer concrete interesse van VfL Wolfsburg. De Duitsers zijn naar verluidt bereid om diep in de buidel te tasten voor Cerny, die bezig is aan een ijzersterk seizoen in Enschede.

Door het vertrek van Omar Marmoush naar Eintracht Frankfurt is Wolfsburg op zoek naar een versterking voor de rechtsbuitenpositie. In de zoektocht naar een nieuwe vleugelaanvaller zouden die Wölfe uit zijn gekomen bij Cerny. De Telegraaf weet dat ‘bronnen rond de speler’ er rekening mee houden dat de Bundesliga-club op de korte termijn door gaat pakken voor de negenvoudig Tsjechisch international.

Cerny beschikt bij Twente nog over een contract tot medio 2025. Het gerenommeerde Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel in op vier miljoen euro, echter hopen de Enschedeërs een hogere transfersom voor hun smaakmaker te ontvangen. Twente zet in op zeven miljoen euro, hetgeen begin mei door Feyenoord betaald werd om de komst van Ramiz Zerrouki te realiseren. De Tukkers legden in de zomer van 2021 zelf één miljoen euro op tafel om Cerny in te lijven.

De rechtsbuiten is bezig aan een uiterst sterk seizoen. In 37 officiële duels kwam hij tot 14 goals en 11 assists. Cerny toonde donderdagavond andermaal zijn waarde voor Twente door in de eerste halve finale van de play-offs om Europees voetbal tegen sc Heerenveen (1-2 winst) het openingsdoelpunt voor zijn rekening te nemen. Afgelopen zondag scoorde hij tijdens de laatste speelronde van het reguliere seizoen ook al op schitterende wijze tegen zijn oude club Ajax (3-1 winst).

Grote renovatie

Twente staat komende zomer hoogstwaarschijnlijk een grote renovatie van de selectie te wachten. Zerrouki vertrekt voor een miljoenenbedrag naar Feyenoord, terwijl Wout Brama al zijn voetbalpensioen aankondigde. Julio Pleguezuelo en Virgil Misidjan tekenen beiden niet bij en vertrekken transfervrij. Met de verkoop van Cerny en mogelijke transfers van spelers als Mees Hilgers, Gijs Smal en Joshua Brenet, die nog maar een één jaar doorlopend contract hebben, verwacht Twente tussen de 15 en 20 miljoen euro aan transferinkomsten op te halen.