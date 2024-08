Een nieuw voetbalseizoen, een nieuwe opzet van de Europese clubtoernooien! PSV en Feyenoord loten donderdagavond om 18.00 uur hun tegenstanders in het hoofdtoernooi van de UEFA Champions League. Vrijdagmiddag weten ook FC Twente en Ajax wie zij treffen in de Europa League en/of Conference League. De UEFA garandeert meer spektakel. Elke wedstrijd, elk punt en ieder doelpunt telt. Wil je niks missen? Meld je nu aan voor Ziggo Sport Free!

Compleet nieuwe opzet

De opzet van de drie grote Europese clubtoernooien is vanaf het seizoen 2024/25 op de schop gegaan. Er zijn meer wedstrijden, meer teams en dus ook meer spanning. Wedstrijden van Ajax, Feyenoord, FC Twente, PSV of je favoriete buitenlandse club kijk je live bij Ziggo Sport.

Ziggo-klanten met tv in hun abonnement zien alle Europese wedstrijden van de Nederlandse clubs en de finales via Ziggo Sport kanaal 14. Klanten bij andere providers die wel over het Ziggo Sport Totaal pakket beschikken, stemmen af op Ziggo Sport.

Heb je geen Ziggo (met tv in het abonnement), dan kijk je gratis met Ziggo Sport Free. Meld je zo snel mogelijk aan, zo mis je geen seconde van de lotingen voor Feyenoord en PSV. Ook alle wedstrijden van deze clubs zie je straks via de Ziggo GO app op je smartphone, tablet, laptop of smart tv.

Beleef de wedstrijden in 4 simpele stappen

1. Ga naar ziggo.nl/uefa/ziggo-sport-free

2. Meld je aan voor Ziggo Sport Free

3. Download de Ziggo GO app op je smartphone, tablet, of smart tv

4. Log in en geniet direct van het nieuwe UEFA Europese voetbal-seizoen!

De UEFA garandeert zoals gezegd spektakel. Komt jouw favoriete club één minuut na de aftrap al op voorsprong? Dit wil je absoluut niet missen. Toch verwachten we dat veel voetballiefhebbers zich dan nog gaan aanmelden waardoor er mogelijk wachtrijen ontstaan. Voorkom dat je zelf in de wachtrij komt te staan en bereid je goed voor door nu je al aan te melden voor Ziggo Sport Free.

Prachtige wedstrijden

Ziggo Sport Free heeft enorm veel te bieden. Aanstaande vrijdag zijn de lotingen van de Europa League en de Conference League, en vanaf komende maand kijk je iedere Europese speelavond naar één topwedstrijd. Je mist dan echt niets van Ajax, Feyenoord, FC Twente en PSV én vele Europese topclubs. Je beleeft de duels met het beste commentaar en bekijkt de voor- en nabeschouwingen met uitstekende analisten.

Waar wacht je nog op?

Geweldige doelpunten, knotsgekke slotfases en een zinderende strijd om de knock-outfases te bereiken… De Champions League, Europa League en Conference League worden door de nieuwe opzet memorabeler dan ooit tevoren en jij hoeft écht niks te missen. Meld je vandaag nog aan voor Ziggo Sport Free!

