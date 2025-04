Voetbalbond grijpt in: transgendervrouwen niet langer welkom in vrouwenvoetbal

Transgendervrouwen zijn niet langer welkom in het Schotse vrouwenvoetbal, zo weet Sky Sports dinsdag te melden. De wijziging van de Schotse voetbalbond volgt op de uitspraak van het Britse Hooggerechtshof dat een vrouw wordt gedefinieerd door haar biologische geslacht.

Het aangepaste beleid in Schotland gaat verder dan wat de FIFA tot dusver heeft besloten. De wereldvoetbalbond doet al meer dan drie jaar onderzoek naar de geschiktheid van de diverse geslachten, zonder tot een eenduidige conclusie te komen.

Met ingang van volgend seizoen mogen in Schotland alleen nog speelsters die bij de geboorte vrouwelijk zijn, vanaf de leeftijd van dertien jaar meedoen aan het vrouwenvoetbal, zo is dinsdag bepaald.

Het nieuwe beleid van de Schotse voetbalbond ligt in lijn van de algemene verboden op transgenders in de vrouwensport, zoals die al eerder werden ingevoerd in atletiek, cricket en rugby.

De FA in Schotland kan transgenders verbieden om aan vrouwenwedstrijden deel te nemen als er zorgen zijn over de veiligheid van tegenstanders en de eerlijkheid van de competitie. De FA zal alleen van geval tot geval ingrijpen en hoopt via dialoog tot een oplossing te komen.

De regels van de FA bepalen nog steeds dat spelers ouder dan zestien jaar die bij hun geboorte mannelijk zijn, moeten aantonen dat hun testosterongehalte in het bloed onder een bepaald niveau ligt om in vrouwenwedstrijden te mogen spelen. Er spelen naar verluidt momenteel geen transgenders in het professionele vrouwenvoetbal in Engeland of Schotland.

Er zijn hier en daar zorgen over transgendervrouwen die in de maatschappij gemarginaliseerd en gediscrimineerd worden en uitgesloten raken van de sport. Anderen willen juist de eerlijkheid en veiligheid van de sport beschermen, omdat ze zich zorgen maken dat transgenders fysieke voordelen behouden, daar ze de mannelijke puberteit hebben doorgemaakt.