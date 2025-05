Vitesse wint op dag vol rumoer; FC Volendam hard onderuit en zevenklapper ADO Den Haag

Bij Vitesse was er vrijdag veel te doen om het vertrek van trainer John van den Brom, die verbijsterd is door de beslissing om hem weg te sturen. Later op de dag won men met 3-1 van FC Den Bosch. Telstar verzekerde zich glansrijk van een ticket in de Keuken Kampioen Play Offs en koploper FC Volendam ging hard onderuit in Dordrecht.

Telstar - FC Emmen 3-0

De club uit Velsen-Zuid kende een droomstart: Guus Offerhaus tikte al na vier minuten binnen. Jeff Hardeveld verdubbelde na 25 minuten de voorsprong uit een rebound. FC Emmen kon daar weinig tegenover stellen in de eerste helft. Telstar was ook na rust dominant en het was Youssef El Kachati die ruim een kwartier voor tijd de 3-0 binnen knalde. De Keuken Kampioen Play Offs zijn een feit voor nummer zeven Telstar.

FC Dordrecht - FC Volendam 4-1

Jari Schuurman legde na een kwartier aan voor een strafschop en faalde niet vanaf elf meter: 1-0. Marouane Afaker tekende kort voor het rustsignaal voor de 2-0. Een achterstand dus halverwege voor de koploper, al deed Silvinho Esajas kort na rust wat terug voor Volendam. Daarna nam Dordrecht weer het initiatief en tilden Joep van der Sluijs en Schuurman de stand binnen enkele minuten naar 4-1. Daarmee was het Volendamse verzet gebroken en schreef Dordrecht drie punten bij op weg naar de Keuken Kampioen Play Offs.

Helmond Sport - De Graafschap 1-4

Jonas Scholz profiteerde van slecht verdedigen van De Graafschap en bracht Helmond Sport op voorsprong in minuut 24. Slechts enkele minuten later kreeg Mimoun Mahi de bal tegen zich aangeschoten en kwamen de bezoekers langszij. Kort na rust stond Jack Cooper-Love op voor De Graafschap. De spits scoorde in een tijdsbestek van drie minuten twee keer en bracht de stand op 1-3. Philip Brittijn maakte er een kwartier voor het einde zelfs 1-4 van.

SC Cambuur – MVV Maastricht 1-0

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Tony Rölke, die net naast kopte na een voorzet van Matthias Nartey. Vier minuten later was de Duitser wel trefzeker. Nartey was wederom de man van de eindpass, die dit keer wél werd gepromoveerd tot een assist: 1-0. Onder meer Remco Balk en Tyrique Mercera namen het vijandelijke doel nog onder vuur in de eerste helft, maar zonder succes.

Het duurde slechts drie minuten na rust voordat de volgende grote kans voor Cambuur te noteren viel. Dit keer was het Mark Diemers die een mogelijkheid op de 2-0 om zeep hielp. In de tweede helft werd niet meer gescoord.

Vitesse – FC Den Bosch 3-1

De wedstrijd in GelreDome was een bijzondere, omdat het het laatste duel van John van den Brom als trainer van Vitesse was. De oefenmeester hoorde donderdag dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd en moet daarom vertrekken. De nieuwe eigenaren van de Arnhemmers willen een frisse wind laten waaien met een nieuwe trainer in de dug-out.

Denzel Kuijpers dacht Den Bosch na vier minuten op voorsprong te schieten, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens een handsbal. Vitesse kon daardoor opgelucht ademhalen. Na iets minder dan tien minuten spelen kwamen de Arnhemmers op voorsprong. Jim Koller wipte de bal over Pepijn van de Merbel heen en nam zo de openingstreffer voor zijn rekening: 1-0.

Het zou tot minuut 65 duren voordat Den Bosch op gelijke hoogte kwam. Het was Kuijpers die dit keer wél op het scorebord kwam, op aangeven van Rik Mulders: 1-1. Vitesse trok uiteindelijk toch nog aan het langste eind. Gyan de Regt en Andy Visser waren in de slotfase trefzeker, waardoor de Arnhemmers de volle buit pakten: 3-1.

VVV-Venlo – ADO Den Haag 2-7

ADO Den Haag haalde flink uit op bezoek bij VVV, dat na 24 minuten spelen voor het eerst moest vissen na een doelpunt van Jari Vlak. Daarna ging het hard, want Lee Bonis en Daryl van Mieghem maakten in minuut 33 en 36 een goal, waardoor de bezoekers met een 0-3 voorsprong gingen rusten.

Na de thee duurde het iets minder dan twintig minuten voordat de volgende drie treffers in het vijandelijke netje lagen. Evan Rottier, Jari Vlak en Luka Reischl wisten VVV-doelman Trevor Doornbusch te passeren: 0-6. Dean Zandbergen deed in minuut 69 nog wat terug: 1-6. Alex Schalk tekende tien minuten voor tijd voor de zevende treffer van ADO. VVV deed daarna nog iets terug via Joep Kluskens.