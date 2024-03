Vitesse slaat slag: ‘Eenvoudiger om nee te zeggen, maar toch is het antwoord ja’

Edwin Reijntjes is per direct de nieuwe algemeen directeur ad interim van Vitesse, zo maken de Arnhemmers bekend via de officiële kanalen. De beleidsman blijft voor minimaal drie maanden aan de huidige nummer zeventien van de Eredivisie verbonden. Met de komst van Reijntjes komt er ook direct een einde aan het verblijf van Peter Rovers, die het afgelopen jaar de scepter zwaaide als algemeen directeur ad interim.

Reijntjes hielp ADO Den Haag in het verleden als interim-manager door een tumultueuze periode heen. De bestuurder verblijft momenteel nog in het buitenland. Per april zal hij zijn werkzaamheden vanaf Papendal gaan uitvoeren.

“Als de één-na-oudste Eredivisie-club van Nederland in nood verkeert en de situatie uiterst onzeker is, is het natuurlijk eenvoudiger om ‘nee’ te zeggen”, laat hij optekenen op de clubsite. “Toch was mijn antwoord volmondig ‘ja’ toen Paul van der Kraan mij benaderde. Deze club verdient een stabiele toekomst.”

Reijntjes realiseert zich dat ‘het niet gemakkelijk zal worden’. “Maar alles begint met geloof in het realiseren van de missie. Daar heb je iedereen bij nodig en daarom is het ook zo belangrijk om dit met Paul (van der Kraan, red.) als adviseur aan mijn zijde te doen, gelet op zijn Vitesse-verleden en gevoel bij de club. Het is nu of nooit, om maar een gevleugelde wapenspreuk te gebruiken.”

Peter van Bussel, die namens de Raad van Commissarissen spreekt, is in zijn nopjes met de aanstelling van Reijntjes. “Het is niet makkelijk om te beginnen bij Vitesse op dit moment en het getuigt van moed om dit juist wel te doen. Met zowel Edwin als Paul halen we mensen met veel ervaring en kwaliteit binnen.”

“Ik ben ervan overtuigd dat we in gezamenlijkheid de juiste stappen kunnen gaan zetten. Alles met maar één belang: deze prachtige club met een rijk verleden en trouwe achterban in een rustiger vaarwater brengen.”

Van der Kraan

Vitesse maakte vorige week bekend dat Van der Kraan per 1 april tot het einde van het seizoen als crisismanager zal fungeren bij de club. Na het vertrek van Karel Aalbers in 2000 rezen de schulden van Vitesse tot immense hoogte.

Van der Kraan werd in 2004 aangesteld als algemeen directeur en wist met een reddingsactie de club boven water te houden, alvorens hij in 2012 na een conflict met Merab Jordania vertrok. Vanwege zijn prestaties bij de club in die acht jaar werd hij in 2016 door Vitesse benoemd tot Zilveren Vitessenaar.

