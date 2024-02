Vitesse neemt op pijnlijke wijze afscheid van peperdure miskoop

Nikolai Baden Frederiksen staat niet langer onder contract bij Vitesse, zo maakt de club vrijdagochtend bekend via de officiële kanalen. De spits keerde in januari terug van een verhuurperiode bij het Oostenrijkse SC Austria Lustenau, maar zal in de tweede seizoenshelft niet voor Vitesse uitkomen. Zijn contract is ontbonden en inmiddels heeft Frederiksen in de vorm van Lyngby BK een nieuwe club gevonden.

Daarmee komt na tweeënhalf seizoen een einde aan een onsuccesvol dienstverband van de Deen bij Vitesse. De Arnhemmers zien het al langere tijd niet meer zitten in Frederiksen en stalden hem meermaals bij een andere club.

In de winter van februari werd de aanvaller voor het eerst verhuurd. Destijds zag het Hongaarse Ferencváros heil in zijn komst, maar na een half seizoen keerde Frederiksen weer terug in de GelreDome.

Daarna volgde dus een uitleenbeurt aan SC Austria Lustenau, dat uitkomt op het hoogste niveau van Oostenrijk. Ook dit avontuur werd geen succes en dus keerde de 23-jarige linkspoot wederom terug in Gelderland. Bij deze terugkomst pakken Vitesse en de speler het echter anders aan. Beide partijen zien weinig toekomst in een langere samenwerking en hebben dus besloten om uit elkaar te gaan.

"Met de beëindiging van het huurcontract met Lustenau en het contract met Vitesse, krijgt Frederiksen de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een andere club", schrijft de degradatiekandidaat in een persbericht. "Vitesse bedankt de aanvaller en wenst hem alle succes in zijn verdere carrière."

Die verdere carrière begint dus in Denemarken. Bij de Deense middenmoter Lyngby BK tekent Frederiksen een contract voor 3,5 seizoen en hoopt hij zijn loopbaan nieuw leven in te blazen.

Vitesse nam de Deens jeugdinternational in de zomer van 2021 voor een kleine twee miljoen euro over van de jeugdopleiding van Juventus. Frederiksen staat daarmee elfde op de ranglijst van duurste inkomende transfers van Vitesse en is een peperdure miskoop gebleken. Uiteindelijk kwam de aanvaller tot 58 wedstrijden namens Vitesse, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 3 assists.

