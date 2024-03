Vitesse mogelijk alsnog gered: nieuwe gegadigde meldt zich om club over te nemen

Stadioneigenaar Michael van de Kuit wil Vitesse overnemen met zijn bedrijf Stadion Arnhem, dat de interesse inmiddels kenbaar heeft gemaakt bij KNVB, de onafhankelijke licentiecommissie en het Ministerie van Economische Zaken.

"In verband met de aanhoudende crisis rond Vitesse en het ontbreken van realistische opties voor het zeker stellen van de continuïteit van Vitesse, heeft Stadion Arnhem zich beraden over mogelijkheden om een oplossing te vinden voor de huidige crisis", schrijft Stadion Arnhem in een persbericht.

"Stadion Arnhem is tot de conclusie gekomen dat de huidige situatie onhoudbaar is en slechts tot intrekking van de KNVB licentie kan leiden indien zich geen levensvatbare alternatieven aandienen. Door een overname van Vitesse door Stadion Arnhem kan een levensvatbare toekomst voor de club worden gecreëerd, waarbij optimaal gebruik kan worden gemaakt van de synergie met het Gelredome. Stadion Arnhem is over haar bereidheid tot overname inmiddels in contact getreden met de KNVB, de onafhankelijke Licentiecommissie van de KNVB en het Ministerie van EconomischeZakenen Klimaat.”

Vitesse verkeert al maandenlang in grote onzekerheid. De Amerikaan Coley Parry probeerde de Eredivisionist met The Common Group over te nemen, maar kreeg uiteindelijk geen groen licht van de licentiecommissie van de KNVB. Hierdoor is de proflicentie van Vitesse in gevaar. De club is nog altijd in handen van de Russische zakenman Valeriy Oyf en is daardoor in het vizier gekomen van Economische Zaken op basis van de sanctieregelgeving.

Stadion Arnhem ziet een overname als een oplossing voor de bereidheid van de huidige eigenaar, Oyf, om het eigendom van de club op 'ordentelijke wijze over te dragen'. "Inzet van Stadion Arnhem is om de overname op de kortst mogelijk termijn te realiseren, omdat de voorbereidingen op het nieuwe seizoen 2024/2025, waaronder een degelijke begroting, reeds in april rond moeten zijn. De bereidheid van Stadion Arnhem tot overname van Vitesse is uiteraard onder het voorbehoud van een bevredigend boekenonderzoek.”

Van der Kuit laat in een reactie weten het onbegrijpelijk te vinden dat het huidige bestuur van Vitesse voor een doodlopend spoor heeft gekozen, daarmee doelt hij op het tevergeefs vasthouden aan een overnametraject met de Common Group. "Dit was van meet af aan gedoemd om te mislukken. Zelfs nadat de beoogde overname werd afgewezen door de onafhankelijke Licentiecommissie van de KNVB, koos men ervoor vast te houden aan die optie door tegen het besluit in beroep te gaan, daarbij de Licentiecommissie ondeskundigheid en incompetentie verwijtend."

"In plaats van de KNVB als onderdeel van de oplossing te omarmen, heeft het bestuur gekozen voor de confrontatie", vervolgt Van der Kuit. "Dit is een onverantwoorde kamikaze actie, in het licht van de voor de continuïteit noodzakelijke betaald voetbal licentie. Het is nu ’2 voor 12’ en voor mij aanleiding stappen te zetten om de club te behoeden voor de ondergang door middel van een overname en daarmee ook mijn zakelijke belangen te verdedigen. Omdat Vitesse is verworden tot een onontwarbare knoop, met een belast verleden dat de club zal blijven achtervolgen, ben ik tot de conclusie gekomen dat een overname alleen verantwoord is wanneer alle banden met het verleden kunnen worden verbroken. Zeg maar een Vitesse 2.0.”

