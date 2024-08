Vitesse krijgt proflicentie officieel terug van de beroepscommissie

Vitesse heeft zijn proflicentie definitief teruggekregen. De Arnhemmers communiceerden vrijdag al dat de cruciale handtekening van Coley Parry binnen was, waarmee het alleen nog wachten was op bericht van de beroepscommissie van de KNVB. Vitesse laat zaterdagavond weten dat het het groene licht heeft gekregen.

Om het reddingsplan van Vitesse kans van slagen te geven, was een van de voorwaarden dat de grootste schuldeiser, Parry, akkoord zou gaan met het bevriezen van zijn tegoeden. Vrijdag werd duidelijk dat die cruciale handtekening binnen was. Ook aan de andere twee voorwaarden, het hele seizoen kunnen beschikken over een bankrekening en het hebben van een accountantsrelatie, heeft de club voldaan.

Vitesse gaat definitief uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie, waarin aanstaande vrijdag de ontmoeting met Telstar op het programma staat. “Ik ben enorm blij met het behoud van onze licentie. Hier hebben wij zo enorm hard voor gewerkt, met vele betrokkenen", vertelt algemeen directeur Edwin Reijntjes op de clubwebsite.

"We kunnen eindelijk gaan voetballen! Dat is het aller belangrijkste voor nu. En iets waar we – met name onze supporters, sponsors en overige stakeholders – al maanden naar snakken. Wij gaan ons nu heerlijk – met alle drukte van dien – voorbereiden op de competitie volgende week."

De seizoenkaart- en vrije verkoop voor de thuiswedstrijden in de eerste periode zijn gestart en maandagavond lanceren wij ons nieuwe thuistenue (met een flinke knipoog naar het verleden) bij GelreDome. Kortom, wij worden langzaam weer een voetbalclub.”

Guus Franke

De KNVB is nog niet helemaal akkoord met de overname van Guus Franke. De KNVB wil meer tijd nemen om het beoogd aandeelhouderschap van de zakenman goed te keuren. "Doordat we met Franke nog geen officiële nieuwe eigenaar kunnen presenteren, hebben we - om te komen tot een sluitende begroting voor de beroepscommissie - een (tijdelijk) vangnet moeten creëren", vertelt Reijntjes.

"Oftewel, een alternatieve garantie vinden en hernieuwde afspraken maken met Common Group. Dit is gelukt, en daar mogen we met name het regionale bedrijfsleven, Stichting ‘Sterkhouders Vitesse Arnhem’, (STAK, red.) enorm dankbaar voor zijn."

"Zij hebben echt hun nek uitgestoken, waardoor we ‘gewoon’ volgende week aan de competitie beginnen. Ook Coley Parry heeft gisteren een keuze gemaakt in het belang van de club, dat is fijn en zijn wij hem ook erkentelijk voor. Tot vrijdag in GelreDome, Vitessenaren.”

