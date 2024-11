Vitesse krijgt 21 (!) punten in mindering, maar behoudt proflicentie

Vitesse heeft voor de derde keer een puntenstraf ontvangen van de licentiecommissie. Deze keer krijgen de Arnhemmers maar liefst 21 punten mindering, waarmee het totaal dit seizoen op 27 punten mindering komt. Vitesse behoudt echter wel de proflicentie.

Vitesse krijgt de straf, omdat het opnieuw niet heeft voldaan aan de licentie-eisen. Het aantal punten in mindering is een optelsom van vier straffen, refererend aan de zogeheten ‘side-letter’ en de verplichtingen rondom de financiële stukken.

In die geheime sideletter was geregeld dat Coley Parry bij de deal met Guus Franke via een zogeheten pandrecht zeggenschap zou houden over de aandelenverkoop van Vitesse. Dat druiste tegen de eis van de licentiecommissie in, dat de Amerikaan, nadat hij was afgewezen als eigenaar, geen invloed meer zou mogen uitoefenen.

Op de clubwebsite geeft Vitesse uitleg over de puntenstraf. “De puntenstraf is als volgt opgebouwd: negen punten aangaande de informatieplicht rondom de side-letter, zes punten voor het te laat aanleveren van de jaarcijfers 2022/23 en de prognose 2023/24, drie punten voor de halfjaarcijfers 2023/24 en drie punten voor de jaarcijfers 2023/24 en prognose 2024/25.”

De licentiecommissie had voor enkele vergrijpen ook kunnen overgaan op een financiële straf, maar gezien de situatie waarin Vitesse verkeert, is ervoor gekozen om het af te doen met een puntenstraf. Vitesse geeft aan niet in beroep te gaan. De licentiecommissie had namelijk zelfs over kunnen gaan tot het intrekken van de proflicentie, maar zij vinden dat ‘op dit moment niet opportuun’.

Echter zal de storm voorlopig niet gaan liggen voor Vitesse. “Zoals alle licentiehouders zal Vitesse nog altijd moeten voldoen aan de gestelde deadlines. Gelet op de ernst van de situatie kan niet worden uitgesloten dat in de nabije toekomst alsnog besloten wordt tot intrekking van de licentie”, aldus de licentiecommissie.

Zo staat Vitesse nog verder onderaan de ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie. Met de nieuwe puntenaftrek hebben de Arnhemmers een negatief puntenaantal van -15.