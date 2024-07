Vitesse komt vlak voor middernacht met schitterend nieuws voor alle supporters

Vitesse is er op het allerlaatste moment in geslaagd om een akkoord te bereiken over de overname van de club. De Arnhemmers communiceerden maandagmiddag nog dat de onderhandelingen met Guus Franke waren geklapt, maar de Gelderse ondernemer gaat de club tóch overnemen. Vlak voor middernacht, toen de deadline afliep, leverde Vitesse de benodigde stukken in bij de beroepscommissie van de KNVB.

Vitesse had een nieuwe overnamepartij nodig om gered te kunnen worden. De Arnhemmers hebben een schuld van 14,3 miljoen euro aan Coley Parry, de Amerikaanse zakenman die zijn overname van Vitesse eerder in het water zag vallen.

Franke sloot uiteindelijk een deal met Parry. “Het geduld van eenieder is wederom op de proef gesteld", zegt interim-algemeen directeur Edwin Reijntjes in het persbericht van Vitesse. "Het is bijzonder hoe bepaalde processen werken, zeker als een deadline nadert."

Het was een roerige maandag voor de crisisbestuurders van Vitesse. "Dan wordt er door vele partijen geschaakt op vele borden tegelijk en nemen wij als Vitesse bijvoorbeeld het besluit om donateurs uit de crowdfundingsactie te benaderen om af te zien van hun recht op restitutie. Circa vijf minuten later horen wij dat er toch beweging is tussen Franke en Parry..."

Nadat Franke en Parry op het laatste moment tot een akkoord kwamen, volgde voor Vitesse een race tegen de klok. "Daardoor konden wij ook alle andere vereiste documenten in orde maken. Dit is gelukt. Wij hebben ons beroepsschrift ingediend, inclusief de begroting en het verzoek tot wijziging van zeggenschap."

De bal ligt bij de beroepscommissie van de KNVB. "De deadline hebben wij gehaald. Wij zijn nu in afwachting wanneer de zaak voorkomt."

Op trainingscomplex Papendal kwam maandag een grote groep Vitesse-supporters bij elkaar, in de hoop op een goede afloop. "Bedankt voor het vertrouwen en jullie tomeloze geduld", zegt Reijntjes. "Ter afsluiting wil ik nog wel eenmaal een beroep op alle donateurs uit de crowdfunding doen: geef alsjeblieft gehoor aan ons verzoek tot het afzien van het recht op restitutie. Wij hebben voorlopig acuut liquiditeiten nodig. Dit helpt ons enorm, bedankt! Vitesse kan en mag niet verloren gaan."

