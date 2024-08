Vitesse haalt deadline en wacht donderdag cruciale dag voor voortbestaan

Vitesse heeft zich gehouden aan de deadline van de KNVB en al haar benodigde documenten tijdig ingeleverd bij de beroepscommissie van de Nederlandse voetbalbond. Dat laten de Arnhemmers woensdag weten via de officiële kanalen. De beroepscommissie had Vitesse tot 12:00 uur de tijd gegeven om de documenten in te dienen.

Om 12:57 uur plaatste Vitesse een verlossende tweet op X. “Update: Vitesse heeft, conform deadline, al haar documenten tijdig ingeleverd bij de beroepscommissie van de KNVB. De club wacht nu op een definitieve uitspraak, naar verwachting morgen.”

Journalist Jeroen Kapteijns voegt in een artikel namens De Telegraaf toe dat Vitesse de stukken ‘ruimschoots voor de deadline’ heeft aangeleverd bij de beroepscommissie licentiezaken van de KNVB.

Vitesse doet er alles aan om haar licentie terug te krijgen. Die is per 9 juli ingetrokken, waarna de Gelderse club in beroep is gegaan. Anderhalve week geleden kreeg Vitesse uitstel voor het aanleveren van de benodigde documenten.

Naar verwachting doet de beroepscommissie donderdag een definitieve uitspraak over de toekomst van Vitesse. Indien de Arnhemmers de licentie terugkrijgen, mag de club op 9 augustus beginnen aan het nieuwe seizoen van de Keuken Kampioen Divisie. Vitesse begint dan in eigen huis tegen Telstar.

In zijn artikel maakt Kapteijns duidelijk dat donderdag cruciaal is voor het voortbestaan van Vitesse. “Mocht de beslissing toch negatief uitvallen, dan betekent dat vrijwel zeker het einde van het Vitesse als betaaldvoetbalvereniging, omdat de club dan alleen nog een kort geding kan aanspannen.”

“De rechter zal echter alleen de door de commissies van de KNVB gevolgde procedures onder de loep nemen en beoordelen of die correct zijn doorlopen. Gezien de getoonde coulance en de vele malen uitstel die Vitesse heeft gekregen, lijkt daar weinig te halen”, concludeert Kapteijns.

