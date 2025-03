Vitesse gaat alsnog bonus uitkeren aan voormalig algemeen directeur Edwin Reijntjes

Vitesse heeft een akkoord gevonden met voormalig algemeen directeur Edwin Reijntjes over het uitbetalen van zijn bonus. Ook clubadvocaat Jeroen Reiziger ontvangt nog geld van de Arnhemmers, zo meldt De Telegraaf.

De vijf nieuwe eigenaren van de club twijfelden of voormalig bestuurder Reijntjes recht had op een bonus, die volgens zijn arbeidsovereenkomst betaald zou worden bij een overdracht van de aandelen. Het zou gaan om een bedrag van 75.000 euro. Ook advocaat Reiziger had nog recht op geld van de Arnhemmers.

Om de druk op te voeren, liet het duo beslag laten leggen op de bankrekening van de stichting Sterkhouders Vitesse Arnhem. Dit is de groep regionale ondernemers die miljoenen heeft verzameld om dit seizoen het begrotingstekort van Vitesse te financieren. De club heeft de bijdragen van de stichting hard nodig om de rekeningen te betalen.

Reiziger en Reijntjes ontvangen nu alsnog het verschuldigde bedrag, zo melden bronnen rondom de club, schrijft journalist Jeroen Kapteijns. Het beslag dat Reijntjes en Reiziger hadden gelegd op een betaling van ongeveer één miljoen euro is opgeheven.

De krant liet eerder weten dat de Amerikaan Coley Parry achter de schermen nog steeds aan de touwtjes zou trekken in Arnhem. “Dane Murphy, een van de vijf nieuwe eigenaren van Vitesse en de nieuwe RvC-voorzitter, is de afgelopen periode samen met Parry in het buitenland actief op zoek (geweest) naar financiering voor meerdere voetbalprojecten, waaronder Vitesse”, schreef Jeroen Kapteijns.

“Daarbij heeft Parry zich tegenover mogelijke investeerders niet alleen gepresenteerd als de bepalende figuur bij Common Sport, maar óók als degene die volledige zeggenschap heeft over Vitesse.” En dat laatste mag absoluut niet van de licentiecommissie.

De vijf nieuwe aandeelhouders van Vitesse zijn in feite ‘zetbazen’ van Parry, vervolgt Kapteijns. “En geen investeerders met de benodigde financiële middelen. Boven de zichtbare eigendomsstructuur bij Vitesse zit volgens de informatie een andere holding met de Amerikaanse zakenman (Parry, red.) als grootaandeelhouder en de vijf Vitesse-eigenaren als minderheidsaandeelhouders.”

“Alles wijst erop dat de licentiecommissie met de huidige constructie voor de tweede keer op het verkeerde been gezet is door Parry”, concludeert de journalist. Kapteijns vindt dat de club ‘hoog spel’ speelt, aangezien de kans groot is dat de licentiecommissie binnenkort wederom in de lucht zal komen.