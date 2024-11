Vitesse dreigt nieuwe straf te krijgen en vestigt hoop op Parry om club te redden

Vitesse lijkt een nieuwe straf tegemoet te kunnen zien. De Arnhemse club heeft geen uitstel gekregen voor het inleveren van de jaarrekening van afgelopen seizoen. Er is nu een jaarrekening ingediend zonder handtekening van de accountant. Interim-directeur Edwin Reijntjes vestigt hoop op de gesprekken met Coley Parry om de club te redden.

Vitesse kreeg een afwijzijng op het verzoek bij de KNVB om uitstel voor het inleveren van de jaarrekening. In september ontving de club nog een puntenstraf van 12 punten in mindering, waarvan 6 voorwaardelijk, omdat het te laat was met het inleveren van de jaarrekening van het seizoen 2022/2023 en de halfjaarcijfers.

Door de geklapte deal met Guus Franke zit Vitesse vanaf volgend seizoen weer opgezadeld met de schuld van zeventien miljoen euro bij Parry. De accountant van de club weigert daarom zijn handtekening onder de jaarrekening te zetten. De Arnhemse club heeft nu besloten om een jaarrekening in te dienen bij de KNVB zonder handtekening van de accountant.

Op de clubsite laat Vitesse weten dat de consequenties nog niet bekend zijn. Een van de mogelijkheden is dat de KNVB de voorwaardelijke straf gaat inlossen en dat de ploeg van trainer John van den Brom weer zes punten aftrek krijgt. Ook een boete behoort tot de mogelijkheden.

Interim-directeur Reijntjes laat weten dat Vitesse op zoek gaat naar een nieuwe investeerder om de club te redden. "Dat proces zullen we anders en waar mogelijk zorgvuldiger aanvliegen dan de vorige keren. Dat kan nu ook (enigszins), gezien de beschikbare tijd tot volgend seizoen."

“De gesprekken met Parry lopen inmiddels. Zijn lening uit de boeken van Vitesse krijgen, is de sleutel tot een structurele oplossing voor de club. Hier gaan we gezamenlijk naar opzoek”, laat Reijntjes weten.

Een faillissement is volgens hem geen optie. “Dat is wat ons betreft een absolute 'no go'. We moeten en kunnen dit proces tot een goed einde brengen”, laat de interim-directeur weten.