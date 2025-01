Virgil van Dijk, de 33-jarige rots in de branding bij Liverpool, maakt onder Arne Slot weer een fantastisch seizoen door. Volgens The Telegraph is de Nederlandse aanvoerder zelfs de 'topfavoriet voor de Ballon d'Or'.

Van Dijk is in rap tempo een clubicoon van Liverpool aan het worden. Het elftal dit jaar is weer zo goed als ongenaakbaar. Dinsdagavond stond de volgende horde op het programma.

De thuiswedstrijd tegen Lille was namelijk de nieuwe uitdaging voor Slot en co. Zijn ploeg slaagde met vlag en wimpel, want door de 2-1 zege is Liverpool na zeven Champions League-wedstrijden nog altijd ongeslagen in het miljardenbal.

Ook in de Premier League gaat het the Reds nog altijd voor de wind. De media zijn - niet voor het eerst - vol lof en bestoken Slot en zijn spelers, waaronder dus Van Dijk, met complimenten.

De ijzersterke Nederlandse stopper ontving van de BBC een 7,85 als rapportcijfer, na de beoordelingen voor Mohamed Salah (8,14) en matchwinner Harvey Elliott (7,9) de hoogste die uitgedeeld werd.

The Telegraph gaat nog een stapje verder. "Ongeëvenaarde Virgil van Dijk moet favoriet zijn voor de Ballon d’Or", kopt het medium. "Hij bevestigde de zienswijze dat het omschrijven van Van Dijk louter als de beste verdediger ter wereld de understatement van de eeuw is."

"Van Dijk is een van de beste voetballers ter wereld. Punt", klinkt het verder. "Van Dijk is in niets minder een generational talent omdat hij een verdediger is." De link met deze editie van de Ballon d'Or wordt dan gemaakt, waar Vinicius Junior het veelbesproken gala boycotte omdat Rodri als winnaar werd gekroond.

"Van Dijk had meer redenen om in 2019 de Ballon d'Or ceremonie te boycotten, toen hij als runner-up van Lionel Messi eindigde. Zes jaar later wordt dat onrecht misschien rechtgezet", besluit de krant.