Virgil van Dijk en Willem II slaan de handen ineen voor mooi initiatief

Virgil van Dijk is een samenwerking aangegaan met zijn jeugdliefde Willem II. Op initiatief van de verdediger keert na veertien jaar het prestigieuze O13-toernooi voor internationale teams terug in Tilburg.

De aanvoerder van het Nederlands elftal doorliep de jeugdopleiding van Willem II. De Tilburgenaren organiseerde tussen 1992 en 2011 elk jaar in de zomer een internationaal jeugdtoernooi.

Van Dijk zag met eigen ogen talenten schitteren op het toernooi. “Op dat toernooi kwam talent van over de hele wereld samen. Een fantastische en inspirerende ervaring op jonge leeftijd", vertelt de Liverpool-verdediger aan het clubkanaal van Willem II.

“Naast Van Dijk speelden ook wereldsterren als Lionel Messi, Cesc Fabregas, Wesley Sneijder, Nathan Aké, Frenkie de Jong en vele andere topspelers op dit toernooi”, schrijft de club.

Na veertien jaar keert het toernooi dus weer terug in Tilburg. “Samen met Willem II breng ik dit toernooi terug naar de club en de stad waar ik mijn opleiding heb gevolgd. Zo wil ik bijdragen aan de ontwikkeling van de beste talenten ter wereld. Dit toernooi biedt nieuwe wereldsterren een podium om dichter bij hun doel te komen”, stelt Van Dijk.

Sportpark Prinsenhoeve en het Koning Willem II Stadion vormen het toneel voor het O13-toernooi, waar clubs van over de hele wereld op Champions League-niveau worden ontvangen. Zo zijn onder andere Liverpool, Juventus, Arsenal, Ajax en Inter van de partij.

Tijdens dit driedaagse evenement strijden 16 teams om een plek in de finales van de Virgil’s Legacy Trophy, die op de tweede dag plaatsvinden in het Koning Willem II Stadion.

“Een langgekoesterde wens gaat in vervulling waarbij we samen met Virgil van Dijk de club en de stad weer op de internationale kaart zetten. Dankzij Virgil kunnen wij het toernooi weer nieuw leven in blazen en clubs over de hele wereld ontvangen in Tilburg. We streven ernaar om zijn wereldklasse te weerspiegelen, door elk aspect van de Virgil’s Legacy Trophy, op het hoogste niveau te organiseren. Zo maken we nieuwe verhalen, terwijl we voortbouwen op het rijke verleden van de club”, meldt Algemeen directeur Merijn Goris.